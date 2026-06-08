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出来高変化率ランキング（9時台）～テラドローン、中村超硬などがランクイン

2026年6月8日 10:03

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記事提供元：フィスコ

*10:03JST 出来高変化率ランキング（9時台）～テラドローン、中村超硬などがランクイン
Terra Drone＜278A＞がランクイン（9時40分時点）。続伸。同社は本日、グループ会
社のUniflyとともに、ブリュッセルの北大西洋条約機構（NATO）日本政府代
表部大使公邸で開催された、日本とNATO加盟国の防衛関連企業の協力拡大を目的と
する展示イベントに出展した。ただ、買い一巡後は全体相場が影響する形で失速し
ている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月8日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2093＞ 米債02La　　　 20039 　2818.066　 347.25% 0.0015%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　18687 　32771.939　 203.07% 0.0266%
＜5903＞ SHINPO　　　　35000 　17789.56　 128.13% 0.0005%
＜1921＞ 巴コーポ　　　　　　67800 　62863.06　 123.67% 0.0073%
＜7610＞ テイツー　　　　　　1558700 　78889.14　 101.49% 0.0373%
＜6309＞ 巴工業　　　　　　　206700 　173885.02　 92.26% 0.0491%
＜6955＞ FDK　　　　　　　2468900 　535537.48　 88.73% 0.1463%
＜354A＞ iF高配50　　　　49270 　68619.72　 87.95% -0.0095%
＜2870＞ iFナ100Dイ　　54582 　164278.665　 87.43% 0.0555%
＜237A＞ iS米債25　　　　309230 　20037.714　 80.72% -0.0024%
＜278A＞ テラドローン　　　　905000 　4017521.8　 79.29% 0.0109%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　724000 　173767.78　 69.66% 0.1945%
＜4422＞ VALUENEX　　193300 　78152.7　 67.47% 0.1006%
＜1909＞ 日本ドライ　　　　　617200 　1221617.5　 58.06% 0%
＜313A＞ iSSP500T　　410680 　68472.299　 49.76% -0.0168%
＜504A＞ イノバセル　　　　　139900 　58295.46　 48.14% 0.1639%
＜2249＞ iF500Wベ　　　2779 　16574.483　 39.85% 0.0359%
＜3193＞ エターナルホスヒ　　79600 　157869.94　 39.3% 0.037%
＜4263＞ サスメド　　　　　　243000 　106429.7　 39.26% -0.0266%
＜4888＞ ステラファーマ　　　492300 　121389.5　 36.51% -0.1046%
<1358> 上場2倍　　　　　　28151 　2231425.87　 35.16% -0.0635%
<163A> 半導体　　　　　　　15663 　203451.15　 33.99% -0.0659%
<3662> エイチームHD　　　93600 　60521.7　 29.39% -0.0205%
<6866> 日置電　　　　　　　74600 　907866.8　 8.9% -0.015%
<318A> VIX先ETF　　　720630 　333031.666　 8.66% 0.0548%
<2160> ジーエヌアイ　　　　1168100 　3081770.36　 8.59% 0.073%
<1580> 日経－1倍　　　　　398510 　282219.721　 6.69% 0.0321%
<4563> アンジェス　　　　　1150600 　45245.94　 5.27% 0%
<521A> iFFANGゴ　　　113129 　243734.18　 3.82% -0.036%
<0> 0　　　　　　　　　0 　0　 0% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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