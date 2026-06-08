関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～テラドローン、中村超硬などがランクイン
*10:03JST 出来高変化率ランキング（9時台）～テラドローン、中村超硬などがランクイン
Terra Drone＜278A＞がランクイン（9時40分時点）。続伸。同社は本日、グループ会
社のUniflyとともに、ブリュッセルの北大西洋条約機構（NATO）日本政府代
表部大使公邸で開催された、日本とNATO加盟国の防衛関連企業の協力拡大を目的と
する展示イベントに出展した。ただ、買い一巡後は全体相場が影響する形で失速し
ている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月8日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2093＞ 米債02La 20039 2818.066 347.25% 0.0015%
＜2842＞ iFナ100ベ 18687 32771.939 203.07% 0.0266%
＜5903＞ SHINPO 35000 17789.56 128.13% 0.0005%
＜1921＞ 巴コーポ 67800 62863.06 123.67% 0.0073%
＜7610＞ テイツー 1558700 78889.14 101.49% 0.0373%
＜6309＞ 巴工業 206700 173885.02 92.26% 0.0491%
＜6955＞ FDK 2468900 535537.48 88.73% 0.1463%
＜354A＞ iF高配50 49270 68619.72 87.95% -0.0095%
＜2870＞ iFナ100Dイ 54582 164278.665 87.43% 0.0555%
＜237A＞ iS米債25 309230 20037.714 80.72% -0.0024%
＜278A＞ テラドローン 905000 4017521.8 79.29% 0.0109%
＜6166＞ 中村超硬 724000 173767.78 69.66% 0.1945%
＜4422＞ VALUENEX 193300 78152.7 67.47% 0.1006%
＜1909＞ 日本ドライ 617200 1221617.5 58.06% 0%
＜313A＞ iSSP500T 410680 68472.299 49.76% -0.0168%
＜504A＞ イノバセル 139900 58295.46 48.14% 0.1639%
＜2249＞ iF500Wベ 2779 16574.483 39.85% 0.0359%
＜3193＞ エターナルホスヒ 79600 157869.94 39.3% 0.037%
＜4263＞ サスメド 243000 106429.7 39.26% -0.0266%
＜4888＞ ステラファーマ 492300 121389.5 36.51% -0.1046%
<1358> 上場2倍 28151 2231425.87 35.16% -0.0635%
<163A> 半導体 15663 203451.15 33.99% -0.0659%
<3662> エイチームHD 93600 60521.7 29.39% -0.0205%
<6866> 日置電 74600 907866.8 8.9% -0.015%
<318A> VIX先ETF 720630 333031.666 8.66% 0.0548%
<2160> ジーエヌアイ 1168100 3081770.36 8.59% 0.073%
<1580> 日経－1倍 398510 282219.721 6.69% 0.0321%
<4563> アンジェス 1150600 45245.94 5.27% 0%
<521A> iFFANGゴ 113129 243734.18 3.82% -0.036%
<0> 0 0 0 0% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
スポンサードリンク