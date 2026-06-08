*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP、国際収支(経常収支)、独製造業受注など

＜国内＞

08:50 GDP(1-3月) 0.3％ 0.5％

08:50 GDPデフレーター(1-3月) 3.4％ 3.4％

08:50 GDP民間消費支出(1-3月) 0.3％ 0.3％

08:50 GDP民間企業設備(1-3月) -0.9％ 0.3％

08:50 貸出動向 銀行計(5月) 6.0％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(5月) 5.4％

08:50 国際収支(経常収支)(4月) 3兆1679億円 4兆6815億円

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(5月) 41.7 40.8

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(5月) 40.2 39.4

15:45 経団連会長が会見



アンワルマレーシア首相が訪日(10日まで)



＜海外＞

15:00 独・製造業受注(4月) 5.0％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.6％

20:25 ブ・週次景気動向調査

24:00 米・NY連銀1年インフレ期待(5月) 3.64％

27:00 ブ・貿易収支(先週) 15.36億ドル



国際原子力機関(IAEA )定例理事会(12日まで)

米・アップル年次開発者会議「WWDC」(12日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》