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今日の注目スケジュール：GDP、国際収支(経常収支)、独製造業受注など

2026年6月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP、国際収支(経常収支)、独製造業受注など
＜国内＞
08:50　GDP(1-3月)　0.3％　0.5％
08:50　GDPデフレーター(1-3月)　3.4％　3.4％
08:50　GDP民間消費支出(1-3月)　0.3％　0.3％
08:50　GDP民間企業設備(1-3月)　-0.9％　0.3％
08:50　貸出動向 銀行計(5月)　　6.0％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(5月)　　5.4％
08:50　国際収支(経常収支)(4月)　3兆1679億円　4兆6815億円
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(5月)　41.7　40.8
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(5月)　40.2　39.4
15:45　経団連会長が会見


アンワルマレーシア首相が訪日(10日まで)


＜海外＞
15:00　独・製造業受注(4月)　　5.0％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.6％
20:25　ブ・週次景気動向調査
24:00　米・NY連銀1年インフレ期待(5月)　　3.64％
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　15.36億ドル


国際原子力機関(IAEA )定例理事会(12日まで)

米・アップル年次開発者会議「WWDC」(12日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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