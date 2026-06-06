*08:31JST 米国株式市場は下落、利上げを警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（5日）

JUN5

Ｏ 67630（ドル建て）

Ｈ 67680

Ｌ 63500

Ｃ 64015 大証比+3600（イブニング比-155）

Vol 6770



JUN5

Ｏ 67630（円建て）

Ｈ 67675

Ｌ 63505

Ｃ 64025 大証比+3610（イブニング比-145）

Vol 32034

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（5日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル●●●.●●円換算）で、－－－などが上昇（下

落）し、全般買い（売り）優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2179 -21

3

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.20 -0.09 5768 -6

0

8035 (TOELY) 住友商事 41.59 -1.05 6664 -17

8

6758 (SONY.N) TDK 24.38 -0.57 3906 -20

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.38 -0.17 2624 -27.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 0.04 913 8.

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.01 -0.93 5129 -17

1

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.66 -1.87 6941 -485

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -8.12 4938 233

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.04 -1.80 7062 -28

8

8001 (ITOCY) 丸紅 306.12 276.20 4905 -13

9

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.52 -0.27 7626 -9

0

8031 (MITSY) 東京エレク 178.96 -21.54 57346 -210

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10414 -18

1

4568 (DSNKY) 第一三共 15.31 0.21 2453 -3

7

9433 (KDDIY) 関西電力 7.58 0.30 2429 8

8

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.43 -0.18 916 -957.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.40 -0.30 1463 -3

2

7267 (HMC.N) スズキ 45.53 -0.98 1824 -41.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.46 -0.36 5915 -5

8

6902 (DNZOY) ファナック 22.65 -1.71 7258 -39

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.15 -0.60 7418 -13

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.52 -0.11 2166 -14.

5

8411 (MFG.N) オリックス 37.88 -1.88 6069 -4

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.43 -0.50 23120 -58

0

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.60 0.15 4999 7

3

7741 (HOCPY) キヤノン 26.86 -0.80 4304 -5

9

6503 (MIELY) 三菱電機 72.65 -2.41 5820 -19

4

6981 (MRAAY) 日東電工 18.42 -0.74 2951 -10

9

7751 (CAJPY) 任天堂 11.47 0.04 7351 -17

3

6273 (SMCAY) SMC 19.76 -0.66 63319 -194

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.29 -0.21 344 -3.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 42.10 -2.90 67453 -512

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.55 -0.07 1851 -12.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.78 -1.01 4771 -8

8

6702 (FJTSY) 富士通 22.00 -0.03 3525 -6

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.35 -0.35 3317 -6

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.30 -2.52 2131 8.

5

8002 (MARUY) 三井物産 616.06 -17.27 4935 -10

4

6723 (RNECY) ルネサス 12.80 -2.33 4102 -46

6

6954 (FANUY) 京セラ 22.25 -2.34 3565 -15

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.43 -0.38 1637 -25.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.18 -0.55 3874 -10

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.99 -2.85 6567 -17

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.73 -0.36 3438 -9

0

6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 0.50 3076 30

3

6857 (ATEYY) シスメックス 9.18 -0.16 1471 -22.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.02 -0.27 2246 -3

4

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.05 0.31 1610 4

9

（時価総額上位50位、1ドル160.22円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 3076 303 1

0.93

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4938 233

4.95

9433 (KDDIY) 関西電力 7.58 2429 88

3.76

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.05 1610 49

3.14

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6723 (RNECY) ルネサス 12.80 4102 -466 -1

0.20

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2179 -213 -

8.90

6762 (TTDKY) アドバンテスト 153.50 24594 -2171 -

8.11

5802 (SMTOY) 住友電気工業 75.45 12089 -921 -

7.08



「米国株式市場概況」（5日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50866.78 前日比：-695.15

始値：51610.02 高値：51660.40 安値：50781.45

年初来高値：51561.93 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25709.43 前日比：-1121.53

始値：26536.59 高値：26572.25 安値：25648.47

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7383.74 前日比：-200.57

始値：7537.36 高値：7541.81 安値：7368.63

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.998％ 米10年国債 4.53％

米国株式市場は下落。ダウ平均は695.15ドル安の50866.78ドル、ナスダックは1121.

53ポイント安の25709.43で取引を終了した。

5月雇用統計が労働市場の強さを示したため連邦準備制度理事会（FRB）の年内利上

げを警戒した売りに寄り付き後、下落。特に、ナスダックは金利先高観に加え、半

導体のブロードコム（AVGO）が引き続き重しとなったほか、宇宙ベンチャーのスペ

ースXの新規株式公開（IPO）を控え、資金調達のための利益確定売りに拍車がかか

ったとの見解も見られ、終日売られた。終盤にかけ、相場は下げ幅を拡大し、終

了。セクター別では家庭・パーソナル用品が上昇した一方、半導体・同製造装置が

下落した。

消費者メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）やディスカウント小売の

ウォルマート（WMT）など、インフレ懸念がくすぶるなか、生活必需品の需要は安定

との見方にそれぞれ上昇。メキシコ料理レストラン運営会社のチポトレ・メキシカ

ン・グリル（CMG）はアナリストの投資判断引き上げで、上昇。

ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）はのちに否定し

たが、新株発行による資金調達を検討しているとの英フィナンシャル・タイムズ（F

T）紙報道を受け、下落。電子署名のドキュサイン（DOCU）は第1四半期決算の想定

通りの内容を受け、失望売りが先行した。

国家経済会議（NEC）のハセット委員長は5月の雇用統計の内容を受け市場が利上げ

を織り込んだことについて、「解釈は誤りだ」と述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》