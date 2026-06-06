*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 FDK、CINC、ジーネクストなど

銘柄名<コード>5日終値⇒前日比

ジャパンマテリアル＜6055＞ 2266 -156

4日に大幅高の反動で利食い売り優勢。

武蔵精密工業＜7220＞ 8190 -620

直近で急伸のAI関連にも利食い向かう。

ソシオネクスト＜6526＞ 2730.5 -148

半導体株安で換金売り圧力。

SCREEN＜7735＞ 12630 -810

大手半導体株は総じて安い。

デンカ＜4061＞ 4111 -109

MLCC関連として足元で大幅高の反動。

トクヤマ＜4043＞ 5512 -105

シリコンウエハ関連が本日は安い。

アドバンテスト＜6857＞ 26765 -1405

半導体関連の大手は軟調で。

信越化学工業＜4063＞ 7350 -291

半導体関連株下落の影響強まり。

AGC＜5201＞ 7735 -382

短期的な過熱警戒感も強まっており。

テラスカイ＜3915＞ 3375 -110

量子アルゴリズム開発成功で連日急伸の反動。

リガク＜268A＞ 3040 -30

キオクシアの上値も重く利食い売り優勢。

ローム＜6963＞ 5270 -227

半導体株安の中で利食い売りが優勢に。

パナHD＜6752＞ 3754 -46

4日にはモルガン・スタンレーMUFG証券が投資判断格下げ。

TBグループ＜6775＞ 158 +36

食品減税関連として思惑買いか。

FDK＜6955＞ 574 +80

蓄電池関連として人気化続く。

助川電気＜7711＞ 5490 +430

原発関連の一角として関心向かう。

Bitcoin Japan＜8105＞ 238 -38

3日にかけて急伸の反動が続く。

ABEJA＜5574＞ 2422 +66

NEDO公募の開発事業に採択。

フォトシンス＜4379＞ 415 +6

「Akerun入退室管理システム」が

全国展開の24時間無人フィットネスジム「ECOFIT24」に採用。

データセク＜3905＞ 4900 -790

米エヌビディア製B200搭載GPUサーバーの取得契約で

4日買われる。5日は反動安。

ギックス<9219> 906 +4

富山エアポートと包括連携協定。上値は重い。

サイバーダイン<7779> 341 +6

米ベンチャーキャピタルとの戦略的業務提携などで4日まで3日続伸。

5日は売り買い交錯。

ジーネクスト<4179> 478 +80

4日ストップ高の買い人気継続。

キャスター<9331> 830 -116

4日高値圏で長い陰線を形成し手仕舞い売り誘う。

CINC<4378> 653 +100

引き続き生成AIに間違った情報が出ていないか確認可能にする

「AI誤情報チェック機能」の開発が手掛かり。

パワーエックス<485A> 2889 -4

4日長い陰線となり手仕舞い売りかさむが下値では買いも。

DELTA-P<4598> 144 -1

DFP-11207の胆道がんに対する医師主導治験の症例登録が開始。《CS》