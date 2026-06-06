*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1フィックスターズ、不二製油、日本製鋼所など

銘柄名<コード>5日終値⇒前日比

セルシス＜3663＞ 1706 +98

26年12月期中間配当予想を上方修正。

ヨシムラフード＜2884＞ 639 +23

北海道のワイナリー「はこだてわいん」を子会社化。

北川精機＜6327＞ 3980 +140

新工場用地を取得。

不二電機＜6654＞ 1061 -49

第1四半期営業利益60.3％減。

AeroEdge＜7409＞ 3195 +190

グローバル大手航空機関連メーカー向け航空機関連部品の量産開始。

くすりの窓口＜5592＞ 2597 +127

発行済株式数の1.00％上限の自社株買い発表。

不二製油＜2607＞ 3662 +269

4日のスモールミーティングが評価材料に。

フジHD＜4676＞ 4176 +338

不動産売却に1兆円超応札相次ぐと伝わる。

日本製鋼所＜5631＞ 7930 +654

政府の原発建て替え目標受けて原発関連として買い。

TREホールディングス＜9247＞ 1857 +137

東芝への出資企業として関心とも。

トレンドマイクロ＜4704＞ 6678 +453

アンソロピックのAIモデル活用を発表。

GMSグループ＜544A＞ 375 +24

清原達郎氏の保有比率7.61％を材料視。

フィックスターズ＜3687＞ 3635 +435

量子コンピュータ関連として関心が続く。

インターメスティック＜262A＞ 1980 +120

41カ月連続で既存店プラス成長。

三井海洋開発＜6269＞ 10435 +592

10000円割れ水準では下げ止まる動きにもなり。

ネットプロHD＜7383＞ 355 +19

3月安値更新で下げ達成感も。

T＆DHD＜8795＞ 4390 +265

自社株買い実施やT&Dフィナンシャル生命の株式譲渡を発表。

ネクセラファーマ＜4565＞ 996 +62

特に材料ないが突っ込み警戒感も強まり。

商船三井＜9104＞ 5801 +267

米国の洋上LNGプラントに出資と伝わる。

堺化学工業＜4078＞ 5460 +300

連日の株価急落で押し目買いも。

任天堂<7974> 7524 +252

半導体株下落で資金が向かう形に。

スカパーJSAT<9412> 3645 +230

突っ込み警戒感から押し目買い。

SUMCO<3436> 4041 -325

半導体株安で利食い売りが向かう。

ラサ工業<4022> 2296 -176

4日は高値更新後に長い上ヒゲ。

イビデン<4062> 18760 -1395

半導体株安で利食い売り優勢。

東京エレクトロン<8035> 59450 -4210

米SOX指数は2％の下落となり。

ルネサスエレクトロニクス<6723> 4568 -270

半導体株安の流れが波及。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 8022 -445

4日は半導体関連の中でも強い動き目立ち。《CS》