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前日に動いた銘柄 part1フィックスターズ、不二製油、日本製鋼所など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1フィックスターズ、不二製油、日本製鋼所など
銘柄名<コード>5日終値⇒前日比
セルシス＜3663＞ 1706 +98
26年12月期中間配当予想を上方修正。
ヨシムラフード＜2884＞ 639 +23
北海道のワイナリー「はこだてわいん」を子会社化。
北川精機＜6327＞ 3980 +140
新工場用地を取得。
不二電機＜6654＞ 1061 -49
第1四半期営業利益60.3％減。
AeroEdge＜7409＞ 3195 +190
グローバル大手航空機関連メーカー向け航空機関連部品の量産開始。
くすりの窓口＜5592＞ 2597 +127
発行済株式数の1.00％上限の自社株買い発表。
不二製油＜2607＞ 3662 +269
4日のスモールミーティングが評価材料に。
フジHD＜4676＞ 4176 +338
不動産売却に1兆円超応札相次ぐと伝わる。
日本製鋼所＜5631＞ 7930 +654
政府の原発建て替え目標受けて原発関連として買い。
TREホールディングス＜9247＞ 1857 +137
東芝への出資企業として関心とも。
トレンドマイクロ＜4704＞ 6678 +453
アンソロピックのAIモデル活用を発表。
GMSグループ＜544A＞ 375 +24
清原達郎氏の保有比率7.61％を材料視。
フィックスターズ＜3687＞ 3635 +435
量子コンピュータ関連として関心が続く。
インターメスティック＜262A＞ 1980 +120
41カ月連続で既存店プラス成長。
三井海洋開発＜6269＞ 10435 +592
10000円割れ水準では下げ止まる動きにもなり。
ネットプロHD＜7383＞ 355 +19
3月安値更新で下げ達成感も。
T＆DHD＜8795＞ 4390 +265
自社株買い実施やT&Dフィナンシャル生命の株式譲渡を発表。
ネクセラファーマ＜4565＞ 996 +62
特に材料ないが突っ込み警戒感も強まり。
商船三井＜9104＞ 5801 +267
米国の洋上LNGプラントに出資と伝わる。
堺化学工業＜4078＞ 5460 +300
連日の株価急落で押し目買いも。
任天堂<7974> 7524 +252
半導体株下落で資金が向かう形に。
スカパーJSAT<9412> 3645 +230
突っ込み警戒感から押し目買い。
SUMCO<3436> 4041 -325
半導体株安で利食い売りが向かう。
ラサ工業<4022> 2296 -176
4日は高値更新後に長い上ヒゲ。
イビデン<4062> 18760 -1395
半導体株安で利食い売り優勢。
東京エレクトロン<8035> 59450 -4210
米SOX指数は2％の下落となり。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 4568 -270
半導体株安の流れが波及。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 8022 -445
4日は半導体関連の中でも強い動き目立ち。《CS》
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