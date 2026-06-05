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日本創発Ｇなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9046＞ ;神戸電鉄;761%;42600;0.53;2333;-12 ＜7814＞ ;日本創発Ｇ;609%;39000;0.56;587;-1 ＜4074＞ ;ラキール;250%;2000;2.17;725;9 ＜2438＞ ;アスカネット;188%;91100;6.96;350;-1 ＜6096＞ ;レアジョブ;180%;7400;3.52;361;-3 ＜2291＞ ;福留ハム;158%;7100;5.73;502;-7 ＜7135＞ ;ジャパンクラフトＨＤ;157%;21100;2.09;212;0 ＜3997＞ ;トレードワークス;151%;402700;3.54;389;-11 ＜9380＞ ;東海運;146%;10100;2.77;407;-1 ＜5928＞ ;アルメタックス;133%;2400;53.86;281;-2 ＜286A＞ ;ユカリア;133%;62200;5.91;666;10 ＜3140＞ ;BRUNO;125%;13300;0.80;1051;3 ＜1431＞ ;リブワーク;121%;10200;1.08;642;0 ＜4933＞ ;Ｉｎｅ;104%;42600;0.98;1258;7 ＜4242＞ ;タカギセイコー;100%;400;39.44;1688;6 ＜7989＞ ;立川ブライ;97%;32400;1.01;2421;-8 ＜7096＞ ;ステムセル研究所;94%;9600;8.56;647;-10 ＜9160＞ ;オンザページ;92%;11500;72.67;283;1 ＜7962＞ ;キングジム;85%;29400;0.19;798;0 ＜3089＞ ;テクノアルファ;84%;12400;10.23;1231;-3
[コメント]日本創発Ｇ＜7814＞は信用倍率0.56倍と売り長で推移している。《FA》
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