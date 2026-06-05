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プロジェクトHD AI/Data領域における専門性を有するベルコア・コンサルティングに出資参画・資本業務提携
記事提供元：フィスコ
*18:48JST プロジェクトHD---AI/Data領域における専門性を有するベルコア・コンサルティングに出資参画・資本業務提携
プロジェクトホールディングス＜9246＞は1日、AI活用支援ニーズの拡大を踏まえ、AI/Data領域における専門性強化およびAI実装支援体制の強化を進める取り組みの一環として、ベルコア・コンサルティング（本社：東京都港区）に出資参画・資本業務提携を行うことを発表した。
近年、多くの企業でAI活用ニーズが急速に高まる一方、「AI導入がPoCで止まり現場定着まで至らない」「業務プロセスや意思決定に組み込めない」「AIを活用できる人材・組織が不足している」といった課題も顕在化している。
同社グループはこれまで、エンタープライズ企業を中心に、部長・課長レイヤーにおける意思決定支援や、DX・業務改革の実行推進を強みとして事業を展開してきた。同社グループが有する現場伴走・業務変革推進力と、ベルコア・コンサルティングが有するAI/Data領域における専門性やエンジニアリング知見を掛け合わせることで、「AI戦略・PoCだけで終わらず、現場に入り込み実装・定着まで伴走する」支援体制の構築を目指す。《NH》
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