*17:15JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、レンジ内でもみ合い

5日の東京市場でドル・円は下げ渋り。早朝に160円02銭まで上昇も、為替介入への警戒感で失速。さらに片山財務相の円安牽制発言を受け、一時159円90銭まで値を下げた。その後は米金利や原油相場をにらみドルは買い戻されたが、節目付近の売りが上値を抑えた。

・ユ-ロ・円は185円70銭から186円07銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1610ドルから1.1634ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値67,115.00円、高値67,115.00円、安値65,862.21円、終値66,588.12円(前日比882.57円安)

・17時時点：ドル・円159円90-00銭、ユ-ロ・円186円00-10銭

【要人発言】

・片山財務相

「為替、必要に応じていつでも適切に対応」

「足元の為替動向、具体的なコメントを控える」

「円安、中東情勢や原油価格も要因」

「為替のボラティリティは2月以降のホルムズ海峡と関連、円安の影響分析は難しい」

・高市首相

「円安にはメリット、デメリットがある」

【経済指標】

・日・毎月勤労統計-現金給与総額(4月)：前年比+3.5％(予想+3.2％、前回+3.1％)《TY》