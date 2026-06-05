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東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
*15:56JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
[海運業が上昇率トップ。そのほかその他製品、保険業、不動産業、繊維業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、化学工業、金属製品、その他 金融業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 2,107.51 ／ 4.01
2. その他製品 ／ 5,678.28 ／ 1.97
3. 保険業 ／ 3,570.63 ／ 1.46
4. 不動産業 ／ 2,453.5 ／ 1.43
5. 繊維業 ／ 918.03 ／ 1.18
6. 証券業 ／ 855.98 ／ 1.15
7. 銀行業 ／ 669.79 ／ 1.15
8. 陸運業 ／ 2,135.46 ／ 1.14
9. 建設業 ／ 2,610.73 ／ 1.12
10. パルプ・紙 ／ 617.37 ／ 1.07
11. 水産・農林業 ／ 723.76 ／ 0.97
12. 鉱業 ／ 1,071.8 ／ 0.97
13. 医薬品 ／ 3,701.15 ／ 0.93
14. 空運業 ／ 223.78 ／ 0.87
15. 情報・通信業 ／ 8,318. ／ 0.74
16. 機械 ／ 4,966.35 ／ 0.67
17. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,699.42 ／ 0.59
18. 鉄鋼 ／ 717.47 ／ 0.57
19. 電力・ガス業 ／ 662.64 ／ 0.37
20. 卸売業 ／ 5,781.4 ／ 0.33
21. 小売業 ／ 2,226.33 ／ 0.29
22. サービス業 ／ 3,373.74 ／ 0.12
23. 輸送用機器 ／ 4,575.7 ／ -0.33
24. ゴム製品 ／ 5,434.94 ／ -0.34
25. ガラス・土石製品 ／ 2,708.52 ／ -0.59
26. 精密機器 ／ 14,374. ／ -0.62
27. 食料品 ／ 2,614.84 ／ -0.81
28. 石油・石炭製品 ／ 2,756.76 ／ -0.86
29. その他金融業 ／ 1,499.99 ／ -1.07
30. 金属製品 ／ 2,103.75 ／ -1.33
31. 化学工業 ／ 3,188.12 ／ -1.37
32. 電気機器 ／ 8,779.45 ／ -1.50
33. 非鉄金属 ／ 6,574.31 ／ -2.50《CS》
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