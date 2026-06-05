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6月5日本国債市場：債券先物は128円85銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:42JST 6月5日本国債市場：債券先物は128円85銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円85銭 高値129円02銭 安値128円81銭 引け128円85銭
2年 1.399％
5年 1.910％
10年 2.651％
20年 3.555％
5日の債券先物6月限は128円85銭で取引を開始し、128円85銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.04％、10年債は4.47％、30年債は4.97％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.02％、英国債は4.90％、オーストラリア10年債は4.91％、NZ10年債は4.51％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 欧・ユーロ圏GDP確定値(1-3月) 予想0.8％ 前回0.8％
・19:30 印・GDP(1-3月) 予想7.2％ 前回7.8％
・21:30 米・非農業部門雇用者数(5月) 予想9.5万人 前回11.5万人
・21:30 米・失業率(5月) 予想4.3％ 前回4.3％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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