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出来高変化率ランキング（14時台）～フジHD、スマートドライなどがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～フジHD、スマートドライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月5日 14:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3664＞ WIZE 58405300 116559.48 313.61% 0.4761%
＜5137＞ スマートドライ 3257800 77352 238.54% 0.1093%
＜6166＞ 中村超硬 915300 70059.82 205.75% 0.1707%
＜544A＞ GMSG 1347000 81660.66 200.3% 0.0712%
＜7777＞ 3Dマトリックス 12650500 1169094.08 169.13% 0.1623%
＜3444＞ 菊池製作 862000 261330.16 159.74% 0.0761%
＜2513＞ NF外株 64519 83059.087 151.89% 0%
＜4676＞ フジHD 2021600 2159609.92 150.02% 0.082%
＜4968＞ 荒川化学 213800 132646.28 142.61% 0.1108%
＜7711＞ 助川電 216300 296728.8 142.27% 0.0869%
＜2621＞ 米債20H 1574640 516407.464 141.06% 0.0009%
＜2569＞ 上場NSQヘ 105788 116663.979 140.64% -0.0089%
＜2017＞ iFJPX150 62531 40173.535 133.57% 0.004%
＜1615＞ NF銀行業 8155040 1633798.624 126.43% 0.0128%
＜2607＞ 不二製油 735800 915420.28 109.27% 0.0946%
＜559A＞ 梅乃宿酒 118500 84236.06 97.8% 0.0471%
＜2014＞ iS米連増 361010 39029.68 91.23% 0.0101%
＜2842＞ iFナ100ベ 5049 53787.92 87.88% 0.0088%
＜452A＞ iSSPカバコ 189330 64836.899 84.98% -0.0065%
＜2751＞ テンポスHD 27500 40932.5 80.32% 0.0257%
<6742> 京三製 1207400 438396.82 77.69% 0.0622%
<399A> 上日高50 58512 118203.768 77.27% 0.0028%
<1844> 大盛工業 202000 48696.24 73.19% 0.0721%
<4047> 関電化 2108200 4075630.3 72.76% -0.0295%
<5981> 東京綱 409600 339593.16 71.36% 0.0847%
<4422> VALUENEX 174100 67258.96 66.54% 0.1503%
<5892> yutori 99000 117139.76 65.65% 0.0764%
<9425> ReYuuJpn 721700 61011.48 64.75% 0.0783%
<5310> 東洋炭素 297300 1241419.2 64.61% 0.085%
<1827> ナカノフドー 25800 16650.62 62.1% 0.005%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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