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出来高変化率ランキング（14時台）～フジHD、スマートドライなどがランクイン

2026年6月5日 14:45

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記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～フジHD、スマートドライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月5日　14:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3664＞ WIZE　　　　　 58405300 　116559.48　 313.61% 0.4761%
＜5137＞ スマートドライ　　　3257800 　77352　 238.54% 0.1093%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　915300 　70059.82　 205.75% 0.1707%
＜544A＞ GMSG　　　　　　1347000 　81660.66　 200.3% 0.0712%
＜7777＞ 3Dマトリックス　　12650500 　1169094.08　 169.13% 0.1623%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　862000 　261330.16　 159.74% 0.0761%
＜2513＞ NF外株　　　　　　64519 　83059.087　 151.89% 0%
＜4676＞ フジHD　　　　　　2021600 　2159609.92　 150.02% 0.082%
＜4968＞ 荒川化学　　　　　　213800 　132646.28　 142.61% 0.1108%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　216300 　296728.8　 142.27% 0.0869%
＜2621＞ 米債20H　　　　　1574640 　516407.464　 141.06% 0.0009%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　105788 　116663.979　 140.64% -0.0089%
＜2017＞ iFJPX150　　62531 　40173.535　 133.57% 0.004%
＜1615＞ NF銀行業　　　　　8155040 　1633798.624　 126.43% 0.0128%
＜2607＞ 不二製油　　　　　　735800 　915420.28　 109.27% 0.0946%
＜559A＞ 梅乃宿酒　　　　　　118500 　84236.06　 97.8% 0.0471%
＜2014＞ iS米連増　　　　　361010 　39029.68　 91.23% 0.0101%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　5049 　53787.92　 87.88% 0.0088%
＜452A＞ iSSPカバコ　　　189330 　64836.899　 84.98% -0.0065%
＜2751＞ テンポスHD　　　　27500 　40932.5　 80.32% 0.0257%
<6742> 京三製　　　　　　　1207400 　438396.82　 77.69% 0.0622%
<399A> 上日高50　　　　　58512 　118203.768　 77.27% 0.0028%
<1844> 大盛工業　　　　　　202000 　48696.24　 73.19% 0.0721%
<4047> 関電化　　　　　　　2108200 　4075630.3　 72.76% -0.0295%
<5981> 東京綱　　　　　　　409600 　339593.16　 71.36% 0.0847%
<4422> VALUENEX　　174100 　67258.96　 66.54% 0.1503%
<5892> yutori　　　　99000 　117139.76　 65.65% 0.0764%
<9425> ReYuuJpn　　721700 　61011.48　 64.75% 0.0783%
<5310> 東洋炭素　　　　　　297300 　1241419.2　 64.61% 0.085%
<1827> ナカノフドー　　　　25800 　16650.62　 62.1% 0.005%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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