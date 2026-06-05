*14:17JST 日経平均VIは大幅に上昇、株価下落で警戒感強まる

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時15分現在、前日比＋3.12（上昇率10.59％）の32.58と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は34.25、安値は32.53。

昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、ナスダック総合指数が続落し、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.15％下落したことを受け、今日の日経225先物は下落して始まった。中東情勢への警戒感はやや緩和したものの、今日は取引開始後も日経225先物がマイナス圏で推移し、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは昨日の水準を大幅に上回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》