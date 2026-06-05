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出来高変化率ランキング（13時台）～スマートドライ、助川電などがランクイン

2026年6月5日 13:56

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記事提供元：フィスコ

*13:56JST 出来高変化率ランキング（13時台）～スマートドライ、助川電などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月5日　13:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3664＞ WIZE　　　　　 　54220600 　116559.48　 308.94% 0.5238%
＜5137＞ スマートドライ　　 　3101800 　77352　 233.31% 0.1093%
＜544A＞ GMSG　　　　　 　1316000 　81660.66　 197.51% 0.0712%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　 　709900 　70059.82　 173.92% 0.1797%
＜7777＞ 3Dマトリックス　 　11631200 　1169094.08　 158.70% 0.1855%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　 　826600 　261330.16　 154.63% 0.0838%
＜2513＞ NF外株　　　　　 　64203 　83059.087　 151.28% 0.0016%
＜4676＞ フジHD　　　　　 　1884500 　2159609.92　 141.24% 0.0815%
＜2621＞ 米債20H　　　　 　1547347 　516407.464　 138.87% 0.0009%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　 　104086 　116663.979　 138.62% -0.0107%
＜7711＞ 助川電　　　　　　 　183900 　296728.8　 121.84% 0.1185%
＜4968＞ 荒川化学　　　　　 　166500 　132646.28　 110.61% 0.0955%
＜1615＞ NF銀行業　　　　 　6856730 　1633798.624　 105.29% 0.0135%
＜2607＞ 不二製油　　　　　 　635400 　915420.28　 91.64% 0.1143%
＜559A＞ 梅乃宿酒　　　　　 　111300 　84236.06　 90.58% 0.0432%
＜2017＞ iFJPX150　 　41482 　40173.535　 83.97% 0.002%
＜2842＞ iFナ100ベ　　 　4532 　53787.92　 75.40% 0.0118%
＜452A＞ iSSPカバコ　　 　173510 　64836.899　 74.95% -0.006%
＜399A＞ 上日高50　　　　 　56978 　118203.768　 74.26% 0.0018%
＜4422＞ VALUENEX　 　174100 　67258.96　 66.54% 0.1503%
<6742> 京三製　　　　　　 　1068700 　438396.82　 63.61% 0.0533%
<2751> テンポスHD　　　 　23300 　40932.5　 61.78% 0.0228%
<5892> yutori　　　 　94900 　117139.76　 60.95% 0.076%
<5981> 東京綱　　　　　　 　374100 　339593.16　 60.90% 0.0749%
<9425> ReYuuJpn　 　694300 　61011.48　 60.55% 0.0963%
<1844> 大盛工業　　　　　 　179400 　48696.24　 59.66% 0.0621%
<4047> 関電化　　　　　　 　1865700 　4075630.3　 59.02% -0.0204%
<6810> マクセル　　　　　 　586800 　665477.1　 51.49% -0.0052%
<2014> iS米連増　　　　 　244200 　39029.68　 47.68% 0.0101%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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