関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～スマートドライ、助川電などがランクイン
*13:56JST 出来高変化率ランキング（13時台）～スマートドライ、助川電などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月5日 13:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3664＞ WIZE 54220600 116559.48 308.94% 0.5238%
＜5137＞ スマートドライ 3101800 77352 233.31% 0.1093%
＜544A＞ GMSG 1316000 81660.66 197.51% 0.0712%
＜6166＞ 中村超硬 709900 70059.82 173.92% 0.1797%
＜7777＞ 3Dマトリックス 11631200 1169094.08 158.70% 0.1855%
＜3444＞ 菊池製作 826600 261330.16 154.63% 0.0838%
＜2513＞ NF外株 64203 83059.087 151.28% 0.0016%
＜4676＞ フジHD 1884500 2159609.92 141.24% 0.0815%
＜2621＞ 米債20H 1547347 516407.464 138.87% 0.0009%
＜2569＞ 上場NSQヘ 104086 116663.979 138.62% -0.0107%
＜7711＞ 助川電 183900 296728.8 121.84% 0.1185%
＜4968＞ 荒川化学 166500 132646.28 110.61% 0.0955%
＜1615＞ NF銀行業 6856730 1633798.624 105.29% 0.0135%
＜2607＞ 不二製油 635400 915420.28 91.64% 0.1143%
＜559A＞ 梅乃宿酒 111300 84236.06 90.58% 0.0432%
＜2017＞ iFJPX150 41482 40173.535 83.97% 0.002%
＜2842＞ iFナ100ベ 4532 53787.92 75.40% 0.0118%
＜452A＞ iSSPカバコ 173510 64836.899 74.95% -0.006%
＜399A＞ 上日高50 56978 118203.768 74.26% 0.0018%
＜4422＞ VALUENEX 174100 67258.96 66.54% 0.1503%
<6742> 京三製 1068700 438396.82 63.61% 0.0533%
<2751> テンポスHD 23300 40932.5 61.78% 0.0228%
<5892> yutori 94900 117139.76 60.95% 0.076%
<5981> 東京綱 374100 339593.16 60.90% 0.0749%
<9425> ReYuuJpn 694300 61011.48 60.55% 0.0963%
<1844> 大盛工業 179400 48696.24 59.66% 0.0621%
<4047> 関電化 1865700 4075630.3 59.02% -0.0204%
<6810> マクセル 586800 665477.1 51.49% -0.0052%
<2014> iS米連増 244200 39029.68 47.68% 0.0101%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク