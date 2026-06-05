*13:05JST TalentX---NTTデータフォースがMyTalent Platform活用しリファラル採用強化

TalentX＜330A＞は4日、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル（社員紹介）採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」を利用しているNTTデータフォース（本社：横浜市港北区）のリファラル採用強化の取り組みを発表した。

NTTデータフォースは、技術革新やAIの普及が加速する中、「守りから挑戦へ」の変革を進めており、「当事者意識」「学び続ける力」「チーム力」を備えた人材の獲得・育成に注力している。その一環として、リファラル採用を専門性やカルチャーフィットを重視した採用手法にとどめず、社員と会社がともに成長し、自律的な組織へと変革していくためのエンジンとして位置付けている。

「MyRefer（MyTalent Refer）」は、リファラルを通じて社員と採用の距離を縮める、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスである。リファラル制度の設計や運用定着、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備えている。AIによる運用の自動化機能も搭載し、採用担当者の人事の工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築する。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）《KT》