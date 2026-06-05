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日経平均は大幅続落、東エレクが1銘柄で約397円分押し下げ

2026年6月5日 12:36

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記事提供元：フィスコ

*12:36JST 日経平均は大幅続落、東エレクが1銘柄で約397円分押し下げ
5日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり134銘柄、値下がり89銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅続落。809.22円安の66661.47円（出来高概算10億6395万株）で前場の取引を終えている。

前日4日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は874.86ドル高の51561.93ドル、ナスダックは23.01ポイント安の26830.96で取引を終了した。原油価格の下落で、寄り付き後、まちまち。ナスダックは半導体のブロードコムが重しとなり、下落で始まった。ダウは金融やヘルスケアが押し上げ、上昇。ナスダックも金利の低下を好感し、中盤にかけ、一時上昇に転じたが、プラス圏を保てず。ダウは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、5日の日経平均は355.69円安の67115.00円と続落して取引を開始した。前日の米国市場ではダウが最高値を更新した一方、ナスダックは半導体株の重さから下落しており、東京市場でも値がさハイテク株に売りが先行した。寄り付き後は半導体製造装置や電子部品株への売りが強まり、下げ幅を拡大。前場中盤にかけて先物主導の売りも加わり、日経平均は一時66000円を下回る展開となった。

個別では、トレンド＜4704＞、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞、KDDI＜9433＞、任天堂＜7974＞、ソニーG＜6758＞、バンナムHD＜7832＞、第一三共＜4568＞、ベイカレント＜6532＞、富士通＜6702＞、エムスリー＜2413＞、アステラス薬＜4503＞、東京海上＜8766＞、イオン＜8267＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞、フジクラ＜5803＞、ファナック<6954>、村田製<6981>、京セラ<6971>、太陽誘電<6976>、スクリン<7735>、住友電<5802>、レーザーテック<6920>などの銘柄が下落。

業種別では、海運業、その他製品、陸運業などが上昇した一方で、金属製品、電気機器、化学などが下落した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約397円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞、ファナック<6954>、京セラ<6971>、スクリーンHD<7735>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはTDK<6762>となり1銘柄で日経平均を約66円押し上げた。同2位はキオクシアHD<285A>となり、トレンド＜4704＞、任天堂＜7974＞、コナミG＜9766＞、ソニーG＜6758＞、日本ガイ<シ5333>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　66661.47(-809.22)

値上がり銘柄数 134(寄与度+326.89)
値下がり銘柄数 89(寄与度-1136.11)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
<6762>　TDK　　　　　　　　4082　 132　 66.37
<285A>　キオクシアHD　　　　 77670　 750　 17.60
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　6718　 493　 16.53
＜7974＞　任天堂　　　　　　　　7624　 352　 11.80
＜9766＞　コナミG　　　　　　　19840　 260　 8.72
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3590　 50　 8.38
<5333>　NGK　　　　　　　　6599　 243　 8.15
＜4568＞　第一三共　　　　　　　2469　 77　 7.74
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2657　 13.5　 5.43
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 3771　 52　 5.23
＜6702＞　富士通　　　　　　　　3637　 152　 5.10
<5631>　日本製鋼所　　　　　　7943　 667　 4.47
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2177　 26.5　 4.44
＜2413＞　エムスリー　　　　　　1596　 51　 4.10
<4307>　野村総合研究所　　　　4858　 115　 3.86
<7011>　三菱重工業　　　　　　3809　 108　 3.62
＜6532＞　ベイカレント　　　　　5965　 108　 3.62
<7269>　スズキ　　　　　　　　1883　 27　 3.62
<4507>　塩野義製薬　　　　　2861.5　 35　 3.52
<4911>　資生堂　　　　　　　2620.5　 103　 3.45


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 59710　 -3950 -397.24
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 26900　 -1270 -306.53
＜4062＞　イビデン　　　　　　 18750　 -1405　-94.20
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7327　 -314　-52.63
<6954>　ファナック　　　　　　7565　 -235　-39.39
<6971>　京セラ　　　　　　　　3791　 -122　-32.72
<7735>　SCREEN　　　　　12800　 -640　-17.16
<9983>　ファーストリテ　　　 78660　 -210　-16.90
<6976>　太陽誘電　　　　　　 15660　 -435　-14.58
<6920>　レーザーテック　　　 41920　 -830　-11.13
<5802>　住友電気工業　　　　 13140　 -325　-10.89
<6723>　ルネサスエレクトロニ　4548　 -290　 -9.72
<7267>　ホンダ　　　　　　　1463.5　 -41　 -8.25
<6301>　小松製作所　　　　　　6734　 -221　 -7.41
<2802>　味の素　　　　　　　　5010　 -108　 -7.24
<6963>　ローム　　　　　　　　5309　 -188　 -6.30
<4901>　富士フイルム　　　　　3491　 -57　 -5.73
<6861>　キーエンス　　　　　 78350　 -1690　 -5.67
<6526>　ソシオネクスト　　　　2732　-146.5　 -4.91
<7733>　オリンパス　　　　　　1847　 -35　 -4.69《CS》

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