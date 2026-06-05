*12:36JST 日経平均は大幅続落、東エレクが1銘柄で約397円分押し下げ

5日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり134銘柄、値下がり89銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅続落。809.22円安の66661.47円（出来高概算10億6395万株）で前場の取引を終えている。

前日4日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は874.86ドル高の51561.93ドル、ナスダックは23.01ポイント安の26830.96で取引を終了した。原油価格の下落で、寄り付き後、まちまち。ナスダックは半導体のブロードコムが重しとなり、下落で始まった。ダウは金融やヘルスケアが押し上げ、上昇。ナスダックも金利の低下を好感し、中盤にかけ、一時上昇に転じたが、プラス圏を保てず。ダウは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、5日の日経平均は355.69円安の67115.00円と続落して取引を開始した。前日の米国市場ではダウが最高値を更新した一方、ナスダックは半導体株の重さから下落しており、東京市場でも値がさハイテク株に売りが先行した。寄り付き後は半導体製造装置や電子部品株への売りが強まり、下げ幅を拡大。前場中盤にかけて先物主導の売りも加わり、日経平均は一時66000円を下回る展開となった。

個別では、トレンド＜4704＞、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞、KDDI＜9433＞、任天堂＜7974＞、ソニーG＜6758＞、バンナムHD＜7832＞、第一三共＜4568＞、ベイカレント＜6532＞、富士通＜6702＞、エムスリー＜2413＞、アステラス薬＜4503＞、東京海上＜8766＞、イオン＜8267＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞、フジクラ＜5803＞、ファナック<6954>、村田製<6981>、京セラ<6971>、太陽誘電<6976>、スクリン<7735>、住友電<5802>、レーザーテック<6920>などの銘柄が下落。

業種別では、海運業、その他製品、陸運業などが上昇した一方で、金属製品、電気機器、化学などが下落した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約397円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞、ファナック<6954>、京セラ<6971>、スクリーンHD<7735>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはTDK<6762>となり1銘柄で日経平均を約66円押し上げた。同2位はキオクシアHD<285A>となり、トレンド＜4704＞、任天堂＜7974＞、コナミG＜9766＞、ソニーG＜6758＞、日本ガイ<シ5333>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 66661.47(-809.22)

値上がり銘柄数 134(寄与度+326.89)

値下がり銘柄数 89(寄与度-1136.11)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

<6762> TDK 4082 132 66.37

<285A> キオクシアHD 77670 750 17.60

＜4704＞ トレンドマイクロ 6718 493 16.53

＜7974＞ 任天堂 7624 352 11.80

＜9766＞ コナミG 19840 260 8.72

＜6758＞ ソニーG 3590 50 8.38

<5333> NGK 6599 243 8.15

＜4568＞ 第一三共 2469 77 7.74

＜9433＞ KDDI 2657 13.5 5.43

＜7832＞ バンナムHD 3771 52 5.23

＜6702＞ 富士通 3637 152 5.10

<5631> 日本製鋼所 7943 667 4.47

＜4503＞ アステラス製薬 2177 26.5 4.44

＜2413＞ エムスリー 1596 51 4.10

<4307> 野村総合研究所 4858 115 3.86

<7011> 三菱重工業 3809 108 3.62

＜6532＞ ベイカレント 5965 108 3.62

<7269> スズキ 1883 27 3.62

<4507> 塩野義製薬 2861.5 35 3.52

<4911> 資生堂 2620.5 103 3.45



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 59710 -3950 -397.24

＜6857＞ アドバンテ 26900 -1270 -306.53

＜4062＞ イビデン 18750 -1405 -94.20

＜4063＞ 信越化 7327 -314 -52.63

<6954> ファナック 7565 -235 -39.39

<6971> 京セラ 3791 -122 -32.72

<7735> SCREEN 12800 -640 -17.16

<9983> ファーストリテ 78660 -210 -16.90

<6976> 太陽誘電 15660 -435 -14.58

<6920> レーザーテック 41920 -830 -11.13

<5802> 住友電気工業 13140 -325 -10.89

<6723> ルネサスエレクトロニ 4548 -290 -9.72

<7267> ホンダ 1463.5 -41 -8.25

<6301> 小松製作所 6734 -221 -7.41

<2802> 味の素 5010 -108 -7.24

<6963> ローム 5309 -188 -6.30

<4901> 富士フイルム 3491 -57 -5.73

<6861> キーエンス 78350 -1690 -5.67

<6526> ソシオネクスト 2732 -146.5 -4.91

<7733> オリンパス 1847 -35 -4.69《CS》