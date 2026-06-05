*11:24JST ラクト・ジャパン---ニュージーランドのLeaft Foods Limitedへ出資し日本市場拡大へ

ラクト・ジャパン＜3139＞は4日、ニュージーランドのスタートアップ企業であるLeaft Foods Limitedへの出資を実施したと発表した。同社は近年の健康志向の高まりを背景に、乳由来の高たんぱく原料（ホエイたんぱく）をはじめとする機能性や栄養価に優れた食品原料の取扱いを強化しており、今回の出資は「ルビスコたんぱく」の生産・販売体制の構築、日本市場での事業拡大、ならびに両社の戦略的パートナーシップ強化を目的としている。

Leaft Foods Limitedは独自技術により緑葉植物からたんぱく質を直接抽出し、高機能・高栄養価なたんぱく質製品の開発・商業化を進める企業である。Leaft Foods Limitedが展開する「ルビスコたんぱく」は、植物に広く存在するルビスコ由来のたんぱく質であり、豊富な植物資源を活用した持続可能なたんぱく源として位置付けられている。

ラクト・ジャパンは昨年からの提携関係を基盤に今回の出資を実施し、健康的で持続可能なたんぱく質の提供機会拡大を図るとしている。なお、本件が2026年11月期連結業績に与える影響は軽微としている。《KT》