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泉州電業 通期連結業績予想および配当予想を修正
記事提供元：フィスコ
*11:02JST 泉州電業---通期連結業績予想および配当予想を修正
泉州電業＜9824＞は4日、2026年10月期第2四半期(2025年11月-2026年4月)の個別業績が前期実績を上回ったことに加え、通期連結業績予想の上方修正および配当予想の増額修正を発表した。
第2四半期の個別業績は、売上高が729.70億円と前年同期比11.7％増、経常利益が55.39億円で同15.7％増、中間純利益が37.69億円で同13.7％増、1株当たり中間純利益が220円23銭となった。
建設・電販向けでは資材価格高騰や人手不足による工期遅延の影響があったものの、半導体製造装置向けおよび工作機械向け需要の回復が寄与し、売上高、各利益ともに前期実績を上回った。
これを受け、2026年10月期通期の連結業績予想を上方修正した。売上高は従来予想の1,440.00億円から1,540.00億円へ、営業利益は107.00億円から112.00億円へ、経常利益は110.00億円から117.00億円へ、親会社株主に帰属する当期純利益は77.00億円から85.00億円へそれぞれ引き上げた。半導体製造装置向けおよび工作機械向け需要が引き続き回復基調で推移する見通しを反映した。
また、中間配当は従来予想の1株当たり75円から80円へ増額した。併せて期末配当予想も75円から80円へ引き上げ、年間配当予想は150円から160円へ増額修正した。《KT》
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