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出来高変化率ランキング（10時台）～WIZE、GMSGなどがランクイン

2026年6月5日 10:44

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記事提供元：フィスコ

*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～WIZE、GMSGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月5日　10:17　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3664＞ WIZE　　　　　 33862500 　116559.48　 269.42% 0.619%
＜544A＞ GMSG　　　　　　1025600 　81660.66　 166.8% 0.0769%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　497100 　70059.82　 127.68% 0.1797%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　643000 　261330.16　 124.5% 0.0695%
＜2017＞ iFJPX150　　40106 　40173.535　 80.09% 0.0013%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　60753 　116663.979　 73.85% -0.0118%
＜399A＞ 上日高50　　　　　55276 　118203.768　 70.85% 0.0056%
＜559A＞ 梅乃宿酒　　　　　　89300 　84236.06　 65.97% 0.0692%
＜1615＞ NF銀行業　　　　　4657560 　1633798.624　 61.04% 0.0194%
＜4676＞ フジHD　　　　　　966800 　2159609.92　 60.69% 0.0893%
＜2751＞ テンポスHD　　　　19700 　40932.5　 44.2% 0.0228%
＜9425＞ ReYuuJpn　　589000 　61011.48　 43.13% 0.0843%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　81600 　296728.8　 29.06% 0.0909%
＜5892＞ yutori　　　　69500 　117139.76　 28.31% 0.0851%
＜2524＞ NZAMTPX　　　13960 　39059.215　 26.59% -0.0009%
＜1631＞ NF銀行17　　　　8660 　222459.496　 21.84% 0.0154%
＜2012＞ iS米債03　　　　325620 　50495.934　 21.39% 0.0012%
＜4047＞ 関電化　　　　　　　1242400 　4075630.3　 17.56% -0.0374%
＜4968＞ 荒川化学　　　　　　71200 　132646.28　 17.07% 0.0583%
＜6742＞ 京三製　　　　　　　668800 　438396.82　 15.95% 0.0311%
<7610> テイツー　　　　　　641500 　67183.34　 13.01% 0.0307%
<1844> 大盛工業　　　　　　111000 　48696.24　 9.19% 0.038%
<5574> ABEJA　　　　　120300 　291901.46　 6.99% 0.0509%
<452A> iSSPカバコ　　　87720 　64836.899　 6.81% -0.0002%
<6810> マクセル　　　　　　358800 　665477.1　 5.95% -0.0057%
<2607> 不二製油　　　　　　275000 　915420.28　 4.18% 0.1063%
<5981> 東京綱　　　　　　　211500 　339593.16　 3.24% 0.057%
<4992> 北興化　　　　　　　112800 　192354.7　 3.03% -0.0218%
<1689> ガスETF　　　　　65355 　92378.204　 1.36% 0.0355%
<4704> トレンド　　　　　　1091000 　7427613.52　 -0.67% 0.0769%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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