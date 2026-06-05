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出来高変化率ランキング（10時台）～WIZE、GMSGなどがランクイン
*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～WIZE、GMSGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月5日 10:17 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3664＞ WIZE 33862500 116559.48 269.42% 0.619%
＜544A＞ GMSG 1025600 81660.66 166.8% 0.0769%
＜6166＞ 中村超硬 497100 70059.82 127.68% 0.1797%
＜3444＞ 菊池製作 643000 261330.16 124.5% 0.0695%
＜2017＞ iFJPX150 40106 40173.535 80.09% 0.0013%
＜2569＞ 上場NSQヘ 60753 116663.979 73.85% -0.0118%
＜399A＞ 上日高50 55276 118203.768 70.85% 0.0056%
＜559A＞ 梅乃宿酒 89300 84236.06 65.97% 0.0692%
＜1615＞ NF銀行業 4657560 1633798.624 61.04% 0.0194%
＜4676＞ フジHD 966800 2159609.92 60.69% 0.0893%
＜2751＞ テンポスHD 19700 40932.5 44.2% 0.0228%
＜9425＞ ReYuuJpn 589000 61011.48 43.13% 0.0843%
＜7711＞ 助川電 81600 296728.8 29.06% 0.0909%
＜5892＞ yutori 69500 117139.76 28.31% 0.0851%
＜2524＞ NZAMTPX 13960 39059.215 26.59% -0.0009%
＜1631＞ NF銀行17 8660 222459.496 21.84% 0.0154%
＜2012＞ iS米債03 325620 50495.934 21.39% 0.0012%
＜4047＞ 関電化 1242400 4075630.3 17.56% -0.0374%
＜4968＞ 荒川化学 71200 132646.28 17.07% 0.0583%
＜6742＞ 京三製 668800 438396.82 15.95% 0.0311%
<7610> テイツー 641500 67183.34 13.01% 0.0307%
<1844> 大盛工業 111000 48696.24 9.19% 0.038%
<5574> ABEJA 120300 291901.46 6.99% 0.0509%
<452A> iSSPカバコ 87720 64836.899 6.81% -0.0002%
<6810> マクセル 358800 665477.1 5.95% -0.0057%
<2607> 不二製油 275000 915420.28 4.18% 0.1063%
<5981> 東京綱 211500 339593.16 3.24% 0.057%
<4992> 北興化 112800 192354.7 3.03% -0.0218%
<1689> ガスETF 65355 92378.204 1.36% 0.0355%
<4704> トレンド 1091000 7427613.52 -0.67% 0.0769%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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