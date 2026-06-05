関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～マクセル、WIZEなどがランクイン
*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～マクセル、WIZEなどがランクイン
マクセル＜6810＞がランクイン（9時38分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、JA
XAの「宇宙技術実証加速プログラム」で、「宇宙機ミッションを最大化する高耐熱
全固体電池の開発実証」をテーマとして提案し、選定されたと発表した。同社とJAX
Aは共同研究を開始する。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月5日 9:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3664＞ WIZE 29594900 116559.48 256.49% 0.6666%
＜544A＞ GMSG 959800 81660.66 158.49% 0.0911%
＜3444＞ 菊池製作 569900 261330.16 110.13% 0.0971%
＜2017＞ iFJPX150 40096 40173.535 80.06% 0.002%
＜399A＞ 上日高50 55173 118203.768 70.64% 0.0042%
＜559A＞ 梅乃宿酒 85300 84236.06 60.94% 0.0865%
＜1615＞ NF銀行業 4447930 1633798.624 56.09% 0.0189%
＜2569＞ 上場NSQヘ 45693 116663.979 43.11% -0.0105%
＜5204＞ 石塚硝 33900 52898.16 35.89% 0.0312%
＜9425＞ ReYuuJpn 537300 61011.48 34.19% 0.1144%
＜2751＞ テンポスHD 17800 40932.5 34.11% 0.02%
＜4676＞ フジHD 747900 2159609.92 33.75% 0.0781%
＜2524＞ NZAM TPX 13960 39059.215 26.59% -0.0009%
＜2012＞ iS米債03 325620 50495.934 21.39% 0.0012%
＜1631＞ NF銀行17 8499 222459.496 20.13% 0.0149%
＜6166＞ 中村超硬 184500 70059.82 14.99% 0.0674%
＜7711＞ 助川電 68300 296728.8 12.56% 0.0928%
＜6742＞ 京三製 636300 438396.82 11.56% 0.0177%
＜7610＞ テイツー 622300 67183.34 10.35% 0.0307%
<4047> 関電化 1130000 4075630.3 9.26% -0.051%
<5892> yutori 56400 117139.76 8.9% 0.0869%
<4968> 荒川化学 63100 132646.28 6.42% 0.0683%
<452A> iSSPカバコ 86520 64836.899 5.65% -0.0006%
<1844> 大盛工業 101900 48696.24 4.23% 0.048%
<5574> ABEJA 108900 291901.46 -1.06% 0.0568%
＜6810＞ マクセル 327800 665477.1 -1.22% 0.0071%
<4992> 北興化 104000 192354.7 -3.31% -0.0183%
<8291> 日産東HD 193200 101232.08 -5.09% 0.0261%
<5981> 東京綱 188900 339593.16 -6.16% 0.051%
<4889> レナサイエンス 506100 811487.56 -7.5% 0.0578%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
スポンサードリンク