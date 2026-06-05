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出来高変化率ランキング（9時台）～マクセル、WIZEなどがランクイン

2026年6月5日 10:00

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記事提供元：フィスコ

*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～マクセル、WIZEなどがランクイン
マクセル＜6810＞がランクイン（9時38分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、JA
XAの「宇宙技術実証加速プログラム」で、「宇宙機ミッションを最大化する高耐熱
全固体電池の開発実証」をテーマとして提案し、選定されたと発表した。同社とJAX
Aは共同研究を開始する。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月5日　9:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3664＞ WIZE　　　　　 29594900 　116559.48　 256.49% 0.6666%
＜544A＞ GMSG　　　　　　959800 　81660.66　 158.49% 0.0911%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　569900 　261330.16　 110.13% 0.0971%
＜2017＞ iFJPX150　　40096 　40173.535　 80.06% 0.002%
＜399A＞ 上日高50　　　　　55173 　118203.768　 70.64% 0.0042%
＜559A＞ 梅乃宿酒　　　　　　85300 　84236.06　 60.94% 0.0865%
＜1615＞ NF銀行業　　　　　4447930 　1633798.624　 56.09% 0.0189%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　45693 　116663.979　 43.11% -0.0105%
＜5204＞ 石塚硝　　　　　　　33900 　52898.16　 35.89% 0.0312%
＜9425＞ ReYuuJpn　　537300 　61011.48　 34.19% 0.1144%
＜2751＞ テンポスHD　　　　17800 　40932.5　 34.11% 0.02%
＜4676＞ フジHD　　　　　　747900 　2159609.92　 33.75% 0.0781%
＜2524＞ NZAM TPX　　13960 　39059.215　 26.59% -0.0009%
＜2012＞ iS米債03　　　　325620 　50495.934　 21.39% 0.0012%
＜1631＞ NF銀行17　　　　8499 　222459.496　 20.13% 0.0149%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　184500 　70059.82　 14.99% 0.0674%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　68300 　296728.8　 12.56% 0.0928%
＜6742＞ 京三製　　　　　　　636300 　438396.82　 11.56% 0.0177%
＜7610＞ テイツー　　　　　　622300 　67183.34　 10.35% 0.0307%
<4047> 関電化　　　　　　　1130000 　4075630.3　 9.26% -0.051%
<5892> yutori　　　　56400 　117139.76　 8.9% 0.0869%
<4968> 荒川化学　　　　　　63100 　132646.28　 6.42% 0.0683%
<452A> iSSPカバコ　　　86520 　64836.899　 5.65% -0.0006%
<1844> 大盛工業　　　　　　101900 　48696.24　 4.23% 0.048%
<5574> ABEJA　　　　　108900 　291901.46　 -1.06% 0.0568%
＜6810＞ マクセル　　　　　　327800 　665477.1　 -1.22% 0.0071%
<4992> 北興化　　　　　　　104000 　192354.7　 -3.31% -0.0183%
<8291> 日産東HD　　　　　193200 　101232.08　 -5.09% 0.0261%
<5981> 東京綱　　　　　　　188900 　339593.16　 -6.16% 0.051%
<4889> レナサイエンス　　　506100 　811487.56　 -7.5% 0.0578%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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