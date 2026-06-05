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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比465円安の67775円
*09:42JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比465円安の67775円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル150.99円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、みずほFG＜8316＞、オリックス＜8411＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比465円安の67775円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は874.86ドル高の51561.93ドル、ナスダックは23.01ポイント安の26830.96で取引を終了した。原油価格の下落で、寄り付き後、まちまち。ナスダックは半導体のブロードコム（AVGO）が重しとなり、下落で始まった。ダウは金融やヘルスケアが押し上げ、続伸。ナスダックも金利の低下を好感し、中盤にかけ、一時上昇に転じたが、プラス圏を保てず。ダウは過去最高値を更新し、まちまちで、終了した。
4日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円76銭から160円03銭まで上昇し、引けた。イスラエルとレバノンが条件付きで停戦合意したと報じられたほか、イスラエル軍がレバノン南部の町から撤退との報道を受け、原油価格が下落、金利も低下したが米利上げ観測を受けたドル買いが根強く、下値も限定的となり、さらに、日銀の利上げ観測後退などで円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1644ドルから1.1614ドルまで下落し、引けた。
NY原油先物7月限は反落（NYMEX原油7月限終値：92.91 ↓3.11）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－3.11ドル（－3.24％）の92.91ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.82 2531 385.5 1
7.97
8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3840 322
9.15
5020 (JXHLY) ENEOS 17.17 1374 87
6.76
9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2720 134
5.18
「ADR下落率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2176 -264 -1
0.82
6594 (NJDCY) 日本電産 4.30 2752 -112 -
3.91
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10399 -216 -
2.03
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2176 -26
4
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.29 0.15 5832 10
6
8035 (TOELY) 住友商事 42.64 0.12 6822 4
7
6758 (SONY.N) TDK 24.95 0.29 3992 4
2
9432 (NTTYY) KDDI 16.55 -0.31 2648 4.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.81 -0.08 899 13.
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.94 0.10 5270 8
7
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 23.53 -2.67 7529 15
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -10.79 4931 22
6
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.84 -0.37 7628 -1
3
8001 (ITOCY) 丸紅 29.92 -278.63 479 -448
9
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.79 0.33 7832 18
7
8031 (MITSY) 東京エレク 200.50 13.50 64156 49
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10399 -21
6
4568 (DSNKY) 第一三共 15.10 -0.28 2416 2
4
9433 (KDDIY) 関西電力 7.28 -0.51 2329 -
2
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.61 0.10 929 -925.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.70 0.20 1477 9.
5
7267 (HMC.N) スズキ 46.51 -0.55 1860
4
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.82 -0.20 6022 -
3
6902 (DNZOY) ファナック 24.36 -0.46 7795 -
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.75 0.61 7600 3
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.63 -0.08 2181 -
3
8411 (MFG.N) オリックス 39.76 0.51 6361 11
1
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.93 0.19 23887 14
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.45 0.42 4944 9
4
7741 (HOCPY) キヤノン 27.66 0.08 4425
6
6503 (MIELY) 三菱電機 75.06 -0.35 6004 5
2
6981 (MRAAY) 日東電工 19.16 -0.13 3065
6
7751 (CAJPY) 任天堂 11.43 0.00 7315 4
3
6273 (SMCAY) SMC 20.42 0.47 65340 27
0
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 0.02 360 6.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 45.00 1.70 71996 -21
4
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.62 -0.08 1859 1
0
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.79 -0.17 4926 3
0
6702 (FJTSY) 富士通 22.03 0.08 3525 4
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.70 -0.08 3424 1
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.82 2.74 2531 385.
5
8002 (MARUY) 三井物産 633.33 5.23 5066 2
5
6723 (RNECY) ルネサス 15.14 0.15 4843
5
6954 (FANUY) 京セラ 24.59 0.26 3934 2
1
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.81 0.37 1665 17.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 24.73 0.21 3957 2
6
6301 (KMTUY) 小松製作所 43.84 -0.18 7014 5
9
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.09 0.31 3549
1
6594 (NJDCY) 日本電産 4.30 0.00 2752 -11
2
6857 (ATEYY) シスメックス 9.34 0.20 1494 -2.
5
4543 (TRUMY) テルモ 14.29 0.11 2286 1
0
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.74 0.19 1558 25.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.99円換
算）《AN》
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