*08:55JST 三菱電、Ｓｙｎｓ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

三菱電＜6503＞

電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）などの電動車（xEV）の駆動モーター用インバーターやeAxleに使用される新しい SiC-MOSFET（炭化ケイ素）チップ2品種のサンプル提供を6月下旬から順次開始すると発表。新たに開発した独自のトレンチ構造を持つ第5世代SiC-MOSFETチップで、従来品から約25％低減した業界トップクラスの低オン抵抗（導通時の電力損失が少なく、発熱も抑えられる）を実現した。



Ｓｙｎｓ＜290A＞

5月27日につけた2140円をピークにスピード調整をみせており、25日線割れから前日には75日線を下回る場面もみられた。5月22日の急騰後の上昇部分を帳消しにしているが、これまで75日線水準が支持線として機能していたこともあり、いったんは調整一巡からのリバウンド狙いのスタンスに向かわせそうである。また、一目均衡表では雲上限に接近していることで支持線として意識されやすいほか、遅行スパンは上方シグナルを継続している。《CS》