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前日に動いた銘柄 part2フェローテック、さいか屋、地盤ネットHDなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2フェローテック、さいか屋、地盤ネットHDなど
銘柄名<コード>4日終値⇒前日比
堺化学工業＜4078＞ 5160 -750
目先の天井到達感広がる形で。
日東紡績＜3110＞ 20770 -1000
みずほ証券では目標株価を引き下げ。
イビデン＜4062＞ 20155 -1785
全体地合い悪化の中で利食い売りが優勢。
日本化学工業＜4092＞ 5190 -170
堺化学と同様に利食い売りが優勢の展開。
FOOD & LIFE COMPANIES＜3563＞ 9841 -604
特に材料ないが5月月次評価も一巡し。
ソシオネクスト＜6526＞ 2878.5 -141.5
3日は上ヒゲ残して伸び悩み。
ラサ工業＜4022＞ 2472 -181
3日に大幅高した反動安。
AGC＜5201＞ 8117 -104
連日の株価急伸で過熱感も。
Sansan＜4443＞ 1561 -91
米セールスフォースなど株安で。
ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 397 -17
直近ではX投稿を手掛かりに人気化も。
クオンタムソリューションズ＜2338＞ 133 +17
保有する暗号資産イーサリアムの一部売却を発表。
さいか屋＜8254＞ 370 +80
保有不動産の潜在価値顕在化への取り組みに期待続く。
フェローテック＜6890＞ 9020 +1070
3日の説明会受けて業績上振れ期待。
テクノマセティカル＜3787＞ 258 -80
時価総額基準未達で東証が上場廃止を決定。
地盤ネットHD＜6072＞ 1474 -400
東証が委託保証金率を引き上げ。
北川精機＜6327＞ 3840 -680
上値到達感からの処分売りが続く。
サンコール＜5985＞ 1616 -117
光関連としてAI株安に追随。
パワーエックス＜485A＞ 2893 -317
東証プライムへの市場区分変更申請に向け準備を行うと発表。
東証が信用取引規制を解除。買い先行するが失速。
グリーンエナ＜1436＞ 1706 +20
系統用蓄電池システム工事を2件受注。
リッジアイ＜5572＞ 3335 -55
引き続きSBIグループとAnthropicによるAIトランスフォーメーションを
推進するとの発表が手掛かり。
レナサイエンス<4889> 1572 +43
3日大幅高の反動安。
オンコリス<4588> 2407 -112
腫瘍溶解ウイルスOBP-301の新たな適応での治験届を提出。上値は重い。
MFS<196A> 287 0
200日線が上値を阻む形。
キューブ<7112> 702 -9
5月の既存店売上高が5.6％増。4月の1.8％増から伸び率拡大。上値は重い。
アストロスケール<186A> 1955 -110
25日線を割り込み手仕舞い売り誘う。
アライドアーキ<6081> 181 -10
利回り付きステーブルコインを用いた資産運用を開始予定。上値は限定的。《CS》
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