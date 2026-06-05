*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2フェローテック、さいか屋、地盤ネットHDなど

銘柄名<コード>4日終値⇒前日比

堺化学工業＜4078＞ 5160 -750

目先の天井到達感広がる形で。

日東紡績＜3110＞ 20770 -1000

みずほ証券では目標株価を引き下げ。

イビデン＜4062＞ 20155 -1785

全体地合い悪化の中で利食い売りが優勢。

日本化学工業＜4092＞ 5190 -170

堺化学と同様に利食い売りが優勢の展開。

FOOD & LIFE COMPANIES＜3563＞ 9841 -604

特に材料ないが5月月次評価も一巡し。

ソシオネクスト＜6526＞ 2878.5 -141.5

3日は上ヒゲ残して伸び悩み。

ラサ工業＜4022＞ 2472 -181

3日に大幅高した反動安。

AGC＜5201＞ 8117 -104

連日の株価急伸で過熱感も。

Sansan＜4443＞ 1561 -91

米セールスフォースなど株安で。

ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 397 -17

直近ではX投稿を手掛かりに人気化も。

クオンタムソリューションズ＜2338＞ 133 +17

保有する暗号資産イーサリアムの一部売却を発表。

さいか屋＜8254＞ 370 +80

保有不動産の潜在価値顕在化への取り組みに期待続く。

フェローテック＜6890＞ 9020 +1070

3日の説明会受けて業績上振れ期待。

テクノマセティカル＜3787＞ 258 -80

時価総額基準未達で東証が上場廃止を決定。

地盤ネットHD＜6072＞ 1474 -400

東証が委託保証金率を引き上げ。

北川精機＜6327＞ 3840 -680

上値到達感からの処分売りが続く。

サンコール＜5985＞ 1616 -117

光関連としてAI株安に追随。

パワーエックス＜485A＞ 2893 -317

東証プライムへの市場区分変更申請に向け準備を行うと発表。

東証が信用取引規制を解除。買い先行するが失速。

グリーンエナ＜1436＞ 1706 +20

系統用蓄電池システム工事を2件受注。

リッジアイ＜5572＞ 3335 -55

引き続きSBIグループとAnthropicによるAIトランスフォーメーションを

推進するとの発表が手掛かり。

レナサイエンス<4889> 1572 +43

3日大幅高の反動安。

オンコリス<4588> 2407 -112

腫瘍溶解ウイルスOBP-301の新たな適応での治験届を提出。上値は重い。

MFS<196A> 287 0

200日線が上値を阻む形。

キューブ<7112> 702 -9

5月の既存店売上高が5.6％増。4月の1.8％増から伸び率拡大。上値は重い。

アストロスケール<186A> 1955 -110

25日線を割り込み手仕舞い売り誘う。

アライドアーキ<6081> 181 -10

利回り付きステーブルコインを用いた資産運用を開始予定。上値は限定的。《CS》