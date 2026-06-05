ヨシムラ・フードHD、北海道の老舗ワイナリー「はこだてわいん」を子会社化

■日本ワイン強化へ、自社圃場産ブドウを中核とする成長戦略を推進

ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884>(東証プライム)は6月4日、北海道亀田郡七飯町に本社・工場を置く、はこだてわいんの発行済株式全てを取得し、子会社化することを決議したと発表した。株式譲渡実行日は6月30日。取得価額は非開示だが、のれんは発生しない見込み。

はこだてわいんは1973年設立のワイナリーで、果実酒、リキュールの製造・販売を手がける。「はこだてわいん」ブランドのもと、輸入原料を活用したワインやフルーツワインを展開する一方、近年は北海道産原料を使った「日本ワイン」の生産を強化し、国内外のワインコンクールで受賞を重ねている。

同社は今後、既存のワイン事業を維持・発展させつつ、自社圃場産ブドウを使用した製品を中核とするワイナリーを目指す。ヨシムラ・フード・ホールディングスは国内外の販売網や国分グループ本社との資本業務提携を活用し、新規取引先開拓、販売チャネル拡大、商品価値向上、海外展開を推進する。2027年2月期以降の連結業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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