サークレイス、3人目の社内AIエージェント社員「EVAN」を採用

■Synthesy、arcbricksと連携し、判断品質と生産性向上を支援

サークレイス<5029>(東証グロース)は6月4日、PMO(Project Management Office)業務の自動化および高品質化を目的に、3人目の社内AIエージェント社員「EVAN(エヴァン)」を採用したと発表した。Synthesy、arcbricksと連携し、PMO向けデータ基盤「Project Data Platform for PMO」上で開発・育成した。

同社は「Beyond AI」を掲げ、AIネイティブ企業を自ら実証し、経営の自動化を進めている。「EVAN」は、すでに活用を開始した「AGENA」「CDX-one」に続く社内AIエージェント社員で、案件情報、業務システム、管理ツール、コミュニケーション基盤、会議音声データなど、構造化・非構造化データを統合した環境で稼働する。

プロジェクト状況の要約、QCDS(品質・コスト・納期・スコープ)の変化分析、進捗遅延やリスク兆候の検知を通じ、PMOチームに客観的な評価情報や類似案件のナレッジを提示する。多数案件を横断分析し、情報収集・整理業務を効率化するほか、PMOと現場間の情報共有を支援し、判断品質と生産性の向上につなげる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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