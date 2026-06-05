Sansan、生成AI基盤モデル開発支援「GENIAC」に2年連続で採択

■「Viola」「Cello」の知見を発展、複雑な指示に高精度対応

Sansan<4443>(東証プライム)は6月4日、経済産業省とNEDOが推進する国内基盤モデル開発支援プロジェクト「GENIAC」の公募で、同社提案の「文書に特化した指示追従能力の高い視覚言語モデルの開発」が採択されたと発表した。昨年の第3期に続き、2年連続の採択となる。

同社は、機械学習を用いたAI技術、厳格なデータ化ルール、人による品質保証を組み合わせ、アナログなビジネス文書を高精度にデータ化する体制を構築してきた。文書画像から必要項目を抽出するマルチモーダル生成AI「Viola」を独自開発し、前回採択されたGENIAC第3期では、情報の位置座標も特定できる拡張モデル「Cello」を開発した。

今回の事業では、請求書や契約書など日本語ビジネス文書に特化し、自然言語で入力される複数かつ複雑な指示に高精度で対応する視覚言語モデルの開発に取り組む。奈良先端科学技術大学院大学との共同研究で類似タスクのベンチマークを開発し、公開可能な範囲で公開する予定。開発モデルは実証を通じて「Bill One」「Contract One」への組み込みを目指し、バックオフィス業務の抜本的な自動化を推進する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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