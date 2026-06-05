CRAVIA、韓国DeepSearch社・DLGと業務提携、日韓M&Aプラットフォーム業務を開始

■買収・売却希望企業各約5000社を有する「LISTING」を日本市場で展開

CRAVIA<6573>(東証グロース)は6月4日、連結子会社のグローバルM&Aパートナーズ(GMA社)が、韓国のDeepSearch社および法務法人DLGと業務提携し、日韓クロスボーダーM&Aプラットフォーム業務を開始すると発表した。DeepSearch社が開発・運営するM&Aプラットフォーム「LISTING」の日本市場展開に関する三者間提携となる。

同提携では、GMA社が日本国内の売却案件情報の収集・組成を担い、「LISTING」に掲載する。同プラットフォームは買収希望企業約5000社、売却希望企業約5000社を有し、DLGの韓国企業ネットワークを通じて買収候補企業に案件情報を提供する。関心表明を受けた案件では、GMA社とDLGが初期的な条件調整、デューデリジェンスに向けた情報連携、交渉支援などを行う。

収益は主にM&A成約時の成功報酬で構成する。韓国企業から収受した手数料はDeepSearch社およびDLGに、日本企業から収受した手数料はGMA社に分配する方針。将来的には韓国国内の案件情報を日本企業に提供する双方向展開や、デューデリジェンス支援、PMI支援など周辺サービスも検討する。2026年12月期連結業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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