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前日に動いた銘柄 part1エディオン、ジャパンマテリアル、テラスカイなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1エディオン、ジャパンマテリアル、テラスカイなど
銘柄名<コード>4日終値⇒前日比
積水ハウス＜1928＞ 3294 +13
第1四半期営業利益26.2％増。上値は限定的。
ラウンドワン＜4680＞ 929.1 +59.8
5月の日本既存店売上高21.6％増。4月の11.1％増から伸び率拡大。
三菱UFJ＜8306＞ 3169 +32
日銀が今月会合で政策金利0.25ポイント引き上げの方向で検討との
報道で銀行株買われる。
CINC＜4378＞ 553 +80
生成AIに間違った情報が出ていないか確認可能にする
「AI誤情報チェック機能」を開発。
データセク＜3905＞ 5690 +630
タイのAIデータセンター向けの
米エヌビディア製B200搭載GPUサーバー取得契約。
トラースOP＜6696＞ 257 -43
第1四半期営業損益は0.39億円の赤字。
関東電化工業＜4047＞ 4405 +700
好決算発表後は上値追いの動きが続く。
テラスカイ＜3915＞ 3485 +455
量子アルゴリズム開発成功を引き続き材料視。
エディオン＜2730＞ 2667 +293
ヤマダHDとの経営統合報道が伝わる。
フィックスターズ＜3687＞ 3200 +243
丸三証券では目標株価を引き上げ。
京三製作所＜6742＞ 900 +129
半導体関連の一角として関心が向かう形にも。
KeePer技研＜6036＞ 2919 +195
5月の月次売上急拡大を材料視。
TOWA＜6315＞ 3210 +210
SOX指数上昇で半導体関連の一角が高い。
ジャパンマテリアル＜6055＞ 2422 +305
半導体関連として根強い人気も。
三菱重工業＜7011＞ 3701 +128
4日は防衛関連に資金シフトの動きも。
IHI＜7013＞ 2538.5 +52
防衛関連の一角として資金が向かう流れか。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 8467 +480
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
宝HD＜2531＞ 2182 +81.5
3日大幅安で押し目買い優勢。
ニトリHD＜9843＞ 2739.5 +91
引き続き5月の月次動向ポジティブ視。
ディスコ＜6146＞ 72210 +3500
SOX指数上昇で半導体関連の一角はしっかり。
ローツェ<6323> 4424 +208
高値更新での上値妙味も。
ヤマダHD<9831> 650 +36.3
エディオンとの経営統合報道を好材料視。
FIG<4392> 1363 -266
過熱感依然強く見切り売りが優勢。
武蔵精密工業<7220> 8810 -930
3日の急反発から戻り売り優勢。
アステリア<3853> 1987 -239
3日の急反発を受けて戻り売りが優勢。
スカパーJSAT<9412> 3415 -305
みずほ証券では投資判断を格下げ。
ソフトバンクグループ<9984> 7377 -938
地合い悪化で利食い売りが優勢。《CS》
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