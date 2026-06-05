*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1エディオン、ジャパンマテリアル、テラスカイなど

銘柄名<コード>4日終値⇒前日比

積水ハウス＜1928＞ 3294 +13

第1四半期営業利益26.2％増。上値は限定的。

ラウンドワン＜4680＞ 929.1 +59.8

5月の日本既存店売上高21.6％増。4月の11.1％増から伸び率拡大。

三菱UFJ＜8306＞ 3169 +32

日銀が今月会合で政策金利0.25ポイント引き上げの方向で検討との

報道で銀行株買われる。

CINC＜4378＞ 553 +80

生成AIに間違った情報が出ていないか確認可能にする

「AI誤情報チェック機能」を開発。

データセク＜3905＞ 5690 +630

タイのAIデータセンター向けの

米エヌビディア製B200搭載GPUサーバー取得契約。

トラースOP＜6696＞ 257 -43

第1四半期営業損益は0.39億円の赤字。

関東電化工業＜4047＞ 4405 +700

好決算発表後は上値追いの動きが続く。

テラスカイ＜3915＞ 3485 +455

量子アルゴリズム開発成功を引き続き材料視。

エディオン＜2730＞ 2667 +293

ヤマダHDとの経営統合報道が伝わる。

フィックスターズ＜3687＞ 3200 +243

丸三証券では目標株価を引き上げ。

京三製作所＜6742＞ 900 +129

半導体関連の一角として関心が向かう形にも。

KeePer技研＜6036＞ 2919 +195

5月の月次売上急拡大を材料視。

TOWA＜6315＞ 3210 +210

SOX指数上昇で半導体関連の一角が高い。

ジャパンマテリアル＜6055＞ 2422 +305

半導体関連として根強い人気も。

三菱重工業＜7011＞ 3701 +128

4日は防衛関連に資金シフトの動きも。

IHI＜7013＞ 2538.5 +52

防衛関連の一角として資金が向かう流れか。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 8467 +480

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

宝HD＜2531＞ 2182 +81.5

3日大幅安で押し目買い優勢。

ニトリHD＜9843＞ 2739.5 +91

引き続き5月の月次動向ポジティブ視。

ディスコ＜6146＞ 72210 +3500

SOX指数上昇で半導体関連の一角はしっかり。

ローツェ<6323> 4424 +208

高値更新での上値妙味も。

ヤマダHD<9831> 650 +36.3

エディオンとの経営統合報道を好材料視。

FIG<4392> 1363 -266

過熱感依然強く見切り売りが優勢。

武蔵精密工業<7220> 8810 -930

3日の急反発から戻り売り優勢。

アステリア<3853> 1987 -239

3日の急反発を受けて戻り売りが優勢。

スカパーJSAT<9412> 3415 -305

みずほ証券では投資判断を格下げ。

ソフトバンクグループ<9984> 7377 -938

地合い悪化で利食い売りが優勢。《CS》