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北川精機、長崎県雲仙市に新工場用地を取得へ、2028年6月期中の本格稼働目指す
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■中期経営計画「KITAGAWA 2030」の売上高100億円実現へ生産体制を強化
北川精機<6327>(東証スタンダード)は6月4日、固定資産として新工場用地を取得することを決定したと発表した。中期経営計画「KITAGAWA 2030」で掲げる売上高100億円の実現に向け、生産能力拡大と生産効率改善を進める一環として、長崎県雲仙市の工場用地を取得し、新工場建設を計画する。
取得予定地は長崎県雲仙市国見町土黒甲296-25の多比良港工業団地で、用地面積は9108.05平方メートル(2760坪)、現状は更地。取得価格は約8000万円で、取得相手先は長崎県雲仙市。契約締結と所有権移転は2026年7月上旬を予定している。
新工場では、プリント基板関連プレス装置の部品加工を予定し、最新設備の導入により生産効率の向上を図る。高付加価値製品の生産に寄与する拠点として、2028年6月期中の本格稼働を目指す。2026年6月期の連結業績への影響は軽微とする一方、中長期的には業績向上に資すると見込んでいる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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