日本マクドナルドHD、5月既存店売上高5.7%増、全店売上高は8.1%増

■ご当地マックやチキンタツタなど販促施策を展開、客数は0.6%増

日本マクドナルドホールディングス<2702>(東証スタンダード)は6月4日、2026年5月の月次IRニュースを発表した。5月の全店売上高は前年同月比8.1%増、既存店売上高は同5.7%増となり、いずれも前年実績を上回った。

5月は客数が同0.6%増、客単価が同5.0%増となった。2026年度の月次では、全店売上高が1月13.6%増、2月10.0%増、3月4.4%増、4月7.5%増、5月8.1%増と推移しており、増収基調が続いている。第1四半期は全店売上高9.2%増、既存店売上高7.3%増、客数4.8%増、客単価2.3%増だった。

5月の主な施策では、「チキンタツタ」「ご当地マック」「サムライマック 炙り醤油風たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」「グランドコーク」「グランドフライ」「スパイシーチキンマックナゲット」などを展開した。チキンマックナゲット15ピースを特別価格490円で販売する「トクニナルドキャンペーン」や、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」「ちいかわ」も実施し、来店促進につなげた。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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