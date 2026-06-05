ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確定値、加失業率、米非農業部門雇用者数など

2026年6月5日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確定値、加失業率、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(4月)　3.2％　3.1％
08:30　実質賃金総額(4月)　　1.4％
08:30　家計支出(4月)　-1.4％　-2.9％
14:00　景気一致指数(4月)　　116.4
14:00　景気先行CI指数(4月)　　114.0


＜海外＞
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　5.25％　5.25％
18:00　欧・ユーロ圏GDP確定値(1-3月)　0.8％　0.8％
19:30　印・GDP(1-3月)　7.2％　7.8％
19:30　印・年間GDP予想(2026年度)　7.6％　7.6％
21:30　加・失業率(5月)　6.9％　6.9％
21:30　米・非農業部門雇用者数(5月)　9.5万人　11.5万人
21:30　米・失業率(5月)　4.3％　4.3％
21:30　米・平均時給(5月)　3.4％　3.6％
28:00　米・消費者信用残高(4月)　180.00億ドル　248.55億ドル


印・外貨準備高(先週)

英・ベイリー英中央銀行総裁が討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事