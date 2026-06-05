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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確定値、加失業率、米非農業部門雇用者数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確定値、加失業率、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(4月) 3.2％ 3.1％
08:30 実質賃金総額(4月) 1.4％
08:30 家計支出(4月) -1.4％ -2.9％
14:00 景気一致指数(4月) 116.4
14:00 景気先行CI指数(4月) 114.0
＜海外＞
13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 5.25％ 5.25％
18:00 欧・ユーロ圏GDP確定値(1-3月) 0.8％ 0.8％
19:30 印・GDP(1-3月) 7.2％ 7.8％
19:30 印・年間GDP予想(2026年度) 7.6％ 7.6％
21:30 加・失業率(5月) 6.9％ 6.9％
21:30 米・非農業部門雇用者数(5月) 9.5万人 11.5万人
21:30 米・失業率(5月) 4.3％ 4.3％
21:30 米・平均時給(5月) 3.4％ 3.6％
28:00 米・消費者信用残高(4月) 180.00億ドル 248.55億ドル
印・外貨準備高(先週)
英・ベイリー英中央銀行総裁が討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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