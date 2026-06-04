*17:04JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、中東の不透明感で

4日の東京市場でドル・円は下げ渋り。早朝の取引で短期的に160円台に浮上後、為替介入を警戒した円買いで160円07銭から下落基調に。午後は日銀の今月を含め年2回の利上げ観測から円買いで一時159円61銭まで下げたが、米金利高・原油高でドルは持ち直した。

・ユ-ロ・円は185円36銭から185円69銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1594ドルから1.1612ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値67,860.84円、高値68,051.94円、安値66,920.80円、終値67,470.69円(前日比931.44円安)

・17時時点：ドル・円159円80-90銭、ユ-ロ・円185円50-60銭

【要人発言】

・カッツ・イスラエル国防相

「合意には、レバノン全土でヒズボラの武装解除目標を含む」

「イスラエルが攻撃された場合、ベイルートで報復措置を講じることができる」

・ベングヴィル・イスラエル国家治安相

「レバノンとの停戦は間違い」

「治安閣僚会議でレバノン停戦への採決を要求」

・ハンター豪準備銀行（RBA）総裁補佐

「金融政策はやや引き締め的」

「第1四半期のGDPは予想通り」

・高市首相

「食品消費税ゼロは公約、実現したい」

【経済指標】

・豪・貿易収支(4月)：+17.91億豪ドル(前回-10.24億豪ドル)

・スイス・消費者物価指数(5月)：前年比+0.6％(予想+0.7％)《TY》