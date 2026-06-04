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出来高変化率ランキング（14時台）～テラスカイ、enishなどがランクイン

2026年6月4日 14:42

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記事提供元：フィスコ

*14:42JST 出来高変化率ランキング（14時台）～テラスカイ、enishなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月4日　14:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3667＞ enish　　　　 20889100 　50693.92　 296.31% 0.0645%
＜2730＞ エディオン　　　　　2215500 　801877.06　 218.29% 0.1137%
＜6742＞ 京三製　　　　　　　1278700 　155738.6　 215.07% 0.1815%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　　140200 　26068.46　 192.49% 0%
＜2763＞ エフティG　　　　　162600 　33683.84　 184.9% 0.0367%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　5986900 　3128343.8　 184.62% 0.0891%
＜2510＞ NF国内債　　　　　482690 　132568.437　 168.26% -0.0017%
＜1348＞ MXSトピクス　　　311235 　298622.401　 167.68% -0.009%
＜1305＞ iFTPX年1　　　814970 　874177.182　 158.48% -0.0107%
＜5572＞ リッジアイ　　　　　1102900 　828311.12　 149.45% 0.0176%
＜2338＞ クオンタムS　　　　6042700 　332303.06　 145.73% 0.1724%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　531300 　248210.36　 126.94% -0.0619%
＜2857＞ ドイツ債H　　　　　69380 　11013.128　 121.83% -0.0025%
＜6634＞ JNG　　　　　　　341100 　7029.04　 121.67% -0.0967%
＜9425＞ ReYuuJpn　　765700 　40307.26　 120.54% -0.1164%
＜6721＞ ウインテスト　　　　3424700 　94435.56　 108.82% 0.037%
＜2249＞ iF500Wベ　　　4473 　17823.405　 106.64% 0.0187%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　484700 　191616.14　 105.48% 0.0631%
＜2247＞ iF500H無　　　33470 　26435.461　 105.25% -0.0091%
＜3691＞ デジプラス　　　　　127600 　64620.14　 105.04% -0.1438%
<2251> JGBダブル　　　　469400 　124514.969　 104.33% 0.0026%
<7354> DmMiX　　　　　552500 　56960.06　 99.94% 0.0467%
<2334> イオレ　　　　　　　9366100 　2128840.82　 98.89% 0.1858%
<7779> サイバダイン　　　　5545700 　634947.3　 91.87% 0.0822%
<6955> FDK　　　　　　　1569200 　280066.02　 88.93% -0.0377%
<5204> 石塚硝　　　　　　　33400 　33798.38　 86.66% -0.0176%
<540A> 上日銀10　　　　　64257 　51099.507　 86.39% 0.017%
<6656> インスペック　　　　1866500 　905924.86　 85.78% -0.0399%
<1597> MXSJリート　　　369936 　298309.236　 79.58% -0.0103%
<4047> 関電化　　　　　　　1683700 　3202394.1　 75.82% 0.1889%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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