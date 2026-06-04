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出来高変化率ランキング（14時台）～テラスカイ、enishなどがランクイン
*14:42JST 出来高変化率ランキング（14時台）～テラスカイ、enishなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月4日 14:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3667＞ enish 20889100 50693.92 296.31% 0.0645%
＜2730＞ エディオン 2215500 801877.06 218.29% 0.1137%
＜6742＞ 京三製 1278700 155738.6 215.07% 0.1815%
＜7317＞ 松屋R＆D 140200 26068.46 192.49% 0%
＜2763＞ エフティG 162600 33683.84 184.9% 0.0367%
＜3915＞ テラスカイ 5986900 3128343.8 184.62% 0.0891%
＜2510＞ NF国内債 482690 132568.437 168.26% -0.0017%
＜1348＞ MXSトピクス 311235 298622.401 167.68% -0.009%
＜1305＞ iFTPX年1 814970 874177.182 158.48% -0.0107%
＜5572＞ リッジアイ 1102900 828311.12 149.45% 0.0176%
＜2338＞ クオンタムS 6042700 332303.06 145.73% 0.1724%
＜6217＞ 津田駒 531300 248210.36 126.94% -0.0619%
＜2857＞ ドイツ債H 69380 11013.128 121.83% -0.0025%
＜6634＞ JNG 341100 7029.04 121.67% -0.0967%
＜9425＞ ReYuuJpn 765700 40307.26 120.54% -0.1164%
＜6721＞ ウインテスト 3424700 94435.56 108.82% 0.037%
＜2249＞ iF500Wベ 4473 17823.405 106.64% 0.0187%
＜2962＞ テクニスコ 484700 191616.14 105.48% 0.0631%
＜2247＞ iF500H無 33470 26435.461 105.25% -0.0091%
＜3691＞ デジプラス 127600 64620.14 105.04% -0.1438%
<2251> JGBダブル 469400 124514.969 104.33% 0.0026%
<7354> DmMiX 552500 56960.06 99.94% 0.0467%
<2334> イオレ 9366100 2128840.82 98.89% 0.1858%
<7779> サイバダイン 5545700 634947.3 91.87% 0.0822%
<6955> FDK 1569200 280066.02 88.93% -0.0377%
<5204> 石塚硝 33400 33798.38 86.66% -0.0176%
<540A> 上日銀10 64257 51099.507 86.39% 0.017%
<6656> インスペック 1866500 905924.86 85.78% -0.0399%
<1597> MXSJリート 369936 298309.236 79.58% -0.0103%
<4047> 関電化 1683700 3202394.1 75.82% 0.1889%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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