*14:24JST unerry---ソニーマーケティングと連携、「店頭メディアの計測ソリューション」提供開始

unerry＜5034＞は2日、ソニーグループ＜6758＞のソニーマーケティングのエッジAIソリューションと連携し、サイネージを中心とした「店頭メディアの計測ソリューション」の提供を開始したと発表した。

同ソリューションは、unerryが保有する国内2.4億IDの人流データと、ソニーマーケティングの「AI解析ソリューション with AITRIOS」が計測するデータを組み合わせることで、店外および店頭・店内における顧客行動を分析し、リテールメディアのリーチや広告効果を可視化するものである。広告主が求める投資対効果を数値で示せる環境を整備し、リテール事業者による根拠ある広告提案を支援する。

具体的には、店頭・店内では「何人が店頭メディアに接触して、どう動いたのか」、店外では「どんな人が、どこから来たか、普段どのような店舗の利用が多いのか」の両方をプライバシーに配慮した形で可視化する。店舗に「AITRIOS」対応のエッジAIデバイス(AIカメラ)を設置し、画像データを保存・送信せず、エッジ処理したメタデータのみを活用し、来店人数や来店者属性に加え、サイネージの視認者数、視認率、視認時間などを計測する。また、人流データと連携し、来店者の商圏、来店経路、来店頻度、居住地・勤務地の推計、他店利用傾向なども分析可能となることに加え、POSデータとの連携によるメディア接触者における購買効果の計測にも対応する。

実証実験として行われた「TRIAL GO 富士見台駅北店」での28日間の検証では、店舗前の判定エリア通行者の約6割がサイネージを視認していたことを確認したほか、接触者の属性や競合店利用状況などを定量的に把握できたとしている。《KT》