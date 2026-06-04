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出来高変化率ランキング（13時台）～エディオン、リッジアイなどがランクイン
*13:48JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エディオン、リッジアイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月4日 13:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3667＞ enish 19745100 50693.92 291.88% 0.1612%
＜2730＞ エディオン 2023600 801877.06 207.57% 0.1099%
＜7317＞ 松屋R＆D 139400 26068.46 191.80% 0.0009%
＜3915＞ テラスカイ 5574500 3128343.8 176.13% 0.1023%
＜2763＞ エフティG 150700 33683.84 175.39% 0.0329%
＜1348＞ MXSトピクス 307061 298622.401 166.00% -0.0124%
＜2510＞ NF国内債 471090 132568.437 165.23% -0.0011%
＜6742＞ 京三製 824700 155738.6 158.26% 0.1348%
＜5572＞ リッジアイ 1006800 828311.12 138.84% 0.0619%
＜2338＞ クオンタムS 5489900 332303.06 134.20% 0.2241%
＜2857＞ ドイツ債H 69380 11013.128 121.83% -0.0025%
＜6217＞ 津田駒 501700 248210.36 120.63% -0.0732%
＜6634＞ JNG 321000 7029.04 114.47% -0.0967%
＜9425＞ ReYuuJpn 687200 40307.26 107.46% -0.1269%
＜2249＞ iF500Wベ 4472 17823.405 106.61% 0.0194%
＜6721＞ ウインテスト 3277400 94435.56 103.74% 0.037%
＜2247＞ iF500H無 32171 26435.461 100.47% -0.0091%
＜2334＞ イオレ 9366100 2128840.82 98.89% 0.1858%
＜2962＞ テクニスコ 443200 191616.14 94.75% 0.0143%
＜7354＞ DmMiX 462500 56960.06 78.93% 0.0575%
<5204> 石塚硝 30700 33798.38 76.96% -0.0237%
<4047> 関電化 1683700 3202394.1 75.82% 0.1889%
<3691> デジプラス 94400 64620.14 71.85% -0.0919%
<6955> FDK 1333900 280066.02 71.02% 0.0238%
<6656> インスペック 1581200 905924.86 68.27% 0.1068%
<7779> サイバダイン 4506400 634947.3 66.96% 0.0756%
<6315> TOWA 7885000 11937390.62 65.93% 0.09%
<8173> Joshin 178400 262224 64.99% 0.0647%
<1488> iFJリート 413303 320135.998 64.26% -0.0076%
<1305> iFTPX年1 365530 874177.182 62.04% -0.0139%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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