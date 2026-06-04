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出来高変化率ランキング（13時台）～エディオン、リッジアイなどがランクイン

2026年6月4日 13:48

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記事提供元：フィスコ

*13:48JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エディオン、リッジアイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月4日　13:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3667＞ enish　　　　 　19745100 　50693.92　 291.88% 0.1612%
＜2730＞ エディオン　　　　 　2023600 　801877.06　 207.57% 0.1099%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　 　139400 　26068.46　 191.80% 0.0009%
＜3915＞ テラスカイ　　　　 　5574500 　3128343.8　 176.13% 0.1023%
＜2763＞ エフティG　　　　 　150700 　33683.84　 175.39% 0.0329%
＜1348＞ MXSトピクス　　 　307061 　298622.401　 166.00% -0.0124%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　471090 　132568.437　 165.23% -0.0011%
＜6742＞ 京三製　　　　　　 　824700 　155738.6　 158.26% 0.1348%
＜5572＞ リッジアイ　　　　 　1006800 　828311.12　 138.84% 0.0619%
＜2338＞ クオンタムS　　　 　5489900 　332303.06　 134.20% 0.2241%
＜2857＞ ドイツ債H　　　　 　69380 　11013.128　 121.83% -0.0025%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　 　501700 　248210.36　 120.63% -0.0732%
＜6634＞ JNG　　　　　　 　321000 　7029.04　 114.47% -0.0967%
＜9425＞ ReYuuJpn　 　687200 　40307.26　 107.46% -0.1269%
＜2249＞ iF500Wベ　　 　4472 　17823.405　 106.61% 0.0194%
＜6721＞ ウインテスト　　　 　3277400 　94435.56　 103.74% 0.037%
＜2247＞ iF500H無　　 　32171 　26435.461　 100.47% -0.0091%
＜2334＞ イオレ　　　　　　 　9366100 　2128840.82　 98.89% 0.1858%
＜2962＞ テクニスコ　　　　 　443200 　191616.14　 94.75% 0.0143%
＜7354＞ DmMiX　　　　 　462500 　56960.06　 78.93% 0.0575%
<5204> 石塚硝　　　　　　 　30700 　33798.38　 76.96% -0.0237%
<4047> 関電化　　　　　　 　1683700 　3202394.1　 75.82% 0.1889%
<3691> デジプラス　　　　 　94400 　64620.14　 71.85% -0.0919%
<6955> FDK　　　　　　 　1333900 　280066.02　 71.02% 0.0238%
<6656> インスペック　　　 　1581200 　905924.86　 68.27% 0.1068%
<7779> サイバダイン　　　 　4506400 　634947.3　 66.96% 0.0756%
<6315> TOWA　　　　　 　7885000 　11937390.62　 65.93% 0.09%
<8173> Joshin　　　 　178400 　262224　 64.99% 0.0647%
<1488> iFJリート　　　 　413303 　320135.998　 64.26% -0.0076%
<1305> iFTPX年1　　 　365530 　874177.182　 62.04% -0.0139%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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