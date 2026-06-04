*13:43JST i-plug---2026年5月度主要KPI（速報）の推移

i-plug＜4177＞は3日、同社が提供する新卒オファー型就活サービス「OfferBox」の主要KPIを発表した。

早期定額型（単月）は前年同月比10.9％減の5.00億円、早期定額型（累計）は前年同月比42.2％増の30.62億円。早期定額型の受注高については、2026年2月より、従来の4月よりも早くオファー送信が可能となる早期定額型（EXオプション）の販売を2028年卒向けに開始した。また、早期定額型（EXオプション）の受注高の大半は、今年度以降の売上高となるため、累計は2026年2～3月に受注した早期定額型（EXオプション）を合算した金額を表示している。

成功報酬型（単月）は前年同月比5.8％減の0.65億円、成功報酬型（累計）は前年同月比4.5％減の1.26億円となった。

早期定額型の受注高については、単月は前年同期比で減少したが、累計では引き続き前年同月を大幅に上回って推移している。

成功報酬型の受注高については、5月の決定人数は前年同月を上回ったが、早期定額型プランの入社合意枠の消化となる決定が多かったことにより、単月、累計ともに前年同月比で減少した。

企業登録数（累積）は前年同月比10.6％増、前月比136社増の22,767社。学生登録数（累積）は2027年卒が前年同月比13.4％増、前月比9,473人増の250,340人。2028年卒が前年同月比30.0％増、前月比32,162人増の88,720人となった。

オファー送信数（単月）は2027年卒が前年同月比32.8％増の2,126,311件、2028年卒が前年同月比98.3％増の760,020件となった。稼働企業数の増加がオファー送信の増加につながっている。

オファー承認数（単月）は2027年卒が前年同月比0.9％増の44,963件、2028年卒が前年同月比50.4％増の52,610件となった。5月までの累計は2027年卒が前年同月比22.0％増の711,704件、2028年卒が前年同月比88.7％増の110,663件となった。

決定人数（累積）は2027年卒が前年同月比15.6％増、前月比1,152人増の4,634人となった。《KT》