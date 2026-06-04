後場の日経平均は1077円安でスタート、武蔵精密やイビデンなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;67324.70;-1077.43TOPIX;3947.70;-48.50



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比1077.43円安の67324.70円と、前引け（67101.83円）から下げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は67030円-67330のレンジで推移。ドル・円は1ドル＝159.90-160.00円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数がマイナス圏で推移し0.4％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は軟調に推移し1.4％ほど大幅に下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや買いが先行して始まった。日経平均は昨日1600円を超す上昇となったことから、今日の下げは健全なスピード調整との見方があり、押し目買いの動きが見られる。一方、中東情勢の先行き不透明感が強いことに加え、日経平均は依然、高値警戒感が意識され、積極的な買いを手控える向きもある。

セクターでは、情報・通信業、非鉄金属、繊維製品が下落率上位となっている一方、海運業、機械、空運業が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、武蔵精密＜7220＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、日東紡＜3110＞、ソシオネクスト＜6526＞、レゾナック＜4004＞、古河電工＜5801＞、村田製＜6981＞、太陽誘電＜6976＞、フジクラ＜5803＞が下落。一方、Fスターズ＜3687＞、テラスカイ＜3915＞、TOWA＜6315＞、三菱重＜7011＞、ディスコ＜6146＞、KOKUSAI＜6525＞、IHI＜7013＞、レーザーテック＜6920＞、JX金属＜5016＞、アドバンテスト＜6857＞が上昇している。《CS》