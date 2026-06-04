*12:39JST 日経平均は大幅反落、ソフトバンクGが1銘柄で約696円分押し下げ

4日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり53銘柄、値下がり171銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅反落。1300.30円安の67101.83円（出来高概算10億7070万株）で前場の取引を終えている。

前日3日の米国株式市場は反落。ダウ平均は620.72ドル安の50687.07ドル、ナスダックは239.92ポイント安の26853.98で取引を終了した。対イラン衝突激化で和平合意期待が後退し、寄り付き後、下落。トランプ政権があらたに計60に及ぶ貿易相手国・地域からの輸入品に少なくとも10％の関税を課す案を提示したことも懸念材料になった。イスラエル首相が必要とあれば再攻撃の可能性に言及したため原油価格が上昇、金利先高観に相場は終日軟調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、4日の日経平均は541.29円安の67860.84円と反落して取引を開始した。前日の米国市場で主要株価指数がそろって下落した流れを受け、東京市場でも売りが先行した。中東情勢の緊迫化による原油価格上昇や米長期金利の先高観が投資家心理を冷やし、半導体関連株や電子部品株を中心に幅広い銘柄が売られた。前場中盤にかけては先物主導の売りも加わり、前場の日経平均はマイナス圏で下げ幅を広げる展開となった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、中外薬＜4519＞、ニトリHD＜9843＞、テルモ＜4543＞、三菱重＜7011＞、武田＜4502＞、オリンパス＜7733＞、エーザイ＜4523＞、IHI＜7013＞、塩野義＜4507＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞、村田製<6981>、リクルートHD<6098>、KDDI<9433>、TDK<6762>、太陽誘電<6976>、住友電<5802>、ソニーG<6758>、HOYA<7741>、豊田通商<8015>などの銘柄が下落。

業種別では、海運業、空運業、機械などが上昇した一方で、情報・通信業、非鉄金属、鉱業などが下落した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約696円押し下げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、キオクシアHD＜285A＞、村田製<6981>、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約74円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、中外薬＜4519＞、レーザーテック＜6920＞、ニトリHD＜9843＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 67101.83(-1300.30)

値上がり銘柄数 53(寄与度+245.88)

値下がり銘柄数 171(寄与度-1546.18)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27970 310 74.82

＜9983＞ ファーストリテ 78870 450 36.20

＜8035＞ 東エレク 61190 290 29.16

＜6146＞ ディスコ 71340 2630 17.63

＜4519＞ 中外製薬 7590 167 16.79

＜6920＞ レーザーテック 42970 1200 16.09

＜9843＞ ニトリHD 2756 107.5 9.01

＜7011＞ 三菱重工業 3757 184 6.17

＜4543＞ テルモ 2297.5 18.5 4.96

＜4502＞ 武田薬品工業 4857 109 3.65

＜4523＞ エーザイ 3839 80 2.68

＜7013＞ IHI 2599.5 113 2.65

＜4507＞ 塩野義製薬 2840 23 2.31

＜7733＞ オリンパス 1865 13 1.74

<5831> しずおかFG 2883 48 1.61

<9201> 日本航空 2657 47 1.58

<1801> 大成建設 13065 225 1.51

<7832> バンナムHD 3735 13 1.31

<9104> 商船三井 5581 122 1.23

<3092> ZOZO 1026 12 1.21



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 7449 -866 -696.72

＜4062＞ イビデン 20160 -1780 -119.34

＜6954＞ ファナック 7677 -298 -49.95

＜4063＞ 信越化 7512 -294 -49.28

＜285A＞ キオクシアHD 76000 -2080 -48.81

<6981> 村田製作所 9879 -541 -43.53

＜5803＞ フジクラ 4812 -189 -38.01

<6762> TDK 3892 -58 -29.16

<6098> リクルートHD 10640 -280 -28.16

<6976> 太陽誘電 15930 -820 -27.49

<9433> KDDI 2641.5 -65 -26.15

<5802> 住友電気工業 13360 -605 -20.28

<6758> ソニーG 3526 -93 -15.59

<7741> HOYA 26725 -770 -12.91

<8766> 東京海上HD 6903 -195 -9.81

<8015> 豊田通商 6404 -96 -9.65

<6506> 安川電機 6876 -276 -9.25

<6724> セイコーエプソン 2968 -134 -8.98

<9766> コナミG 19630 -255 -8.55

<4568> 第一三共 2432 -85 -8.55《CS》