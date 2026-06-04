*11:32JST TalentX---ニューバランスが「MyTalent Platform」を活用、リファラル採用推進

TalentX ＜330A＞は3日、ニューバランス(日本法人本社：東京都千代田区)が、同社の統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer (MyTalent Refer)」を活用し、コアバリューを軸としたリファラル採用を推進している事例を発表した。

ニューバランスでは、店舗運営を支える人材の採用を重要課題と位置付けるなか、採用難易度上昇を背景に、人材紹介サービスだけでは接点を得にくい優秀人材へのアプローチ強化を目的としてリファラル採用を拡大している。全社員が共有する「INTEGRITY(誠実さ)」「TEAM WORK(チームワーク)」「TOTAL CUSTOMER SATISFACTION」(総合的な顧客満足の追求)」の3つのコアバリューを採用活動の軸に据え、社員による紹介を通じて企業文化に共感する人材獲得を進めている。具体的には、「MyRefer (MyTalent Refer)」を活用するリファラル制度を「NB Friends」と名付けて全社展開しており、店舗の休憩室・事務所での掲示、アプリ内ニュース配信などを組み合わせ、社員が紹介活動に参加しやすい環境を整え、リファラル採用を特別施策ではなく日常的習慣として定着させ、主体的な組織文化の醸成を目指している。

「MyTalent Platform」は、採用CRMを基盤にタレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理などの機能を統合したAIプラットフォームで、リファラル制度の運用定着、社内ブランディングなどの採用プロセスを支援する国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービス「MyRefer (MyTalent Refer)」を備える。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）《KT》