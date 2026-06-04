*11:29JST はてな---AIを活用したインタビュー分析SaaS「toitta」でMCPサーバー（β版）を提供開始

はてな＜3930＞は3日、AIを活用したインタビュー分析SaaS「toitta」において、MCP（Model Context Protocol）サーバーのβ版提供開始を発表した。この機能により、Claude/Claude CodeやChatGPT/CodexなどのAIツールから「toitta」上のインタビューデータを直接参照し、質問・分析が可能になる。さらに「toitta」では、MCPサーバーの提供にとどまらず、活用方法の構築から定着までを支援する。

同社が提供する「toitta」は、デザインリサーチやマーケティングリサーチなどのインタビュー結果の分析プロセスを支援する、AIを活用したインタビュー分析SaaSである。リサーチャーが発話情報の分析に至るまでのスピードを高精度な書き起こしと切片の生成で加速するとともに、切片を活用した洞察によるインサイトの発見、仮説の精緻化などの分析プロセスをサポートする。

MCP（Model Context Protocol）は、AIツールと外部のデータやサービスをつなぐための共通規格であり、現在ではClaudeやChatGPTをはじめ、AIチャットツールからAIエージェントとして動作するコーディングツールまで、幅広いAIツールが採用している。「toitta」のMCPサーバー（β版）を接続することで、AIツールからインタビューの書き起こしや切片を呼び出し、チームやプロジェクトをまたいだ横断的な探索・分析が、使用しているAIツール上で完結する。

同社は「toitta」のMCPサーバー（β版）について、正式版のリリースに向けた対応ツールの拡充や機能改善を進める。また、蓄積したインタビューデータをもとにカスタマージャーニーマップやペルソナを継続的に更新していくような作業の自動化にも取り組む予定である。《KT》