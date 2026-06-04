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SOLIZE：2033年12月期の売上1,000億円達成時には株価テンバガー化も、配当利回り4%超も魅力

2026年6月4日 10:46

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記事提供元：フィスコ

*10:46JST SOLIZE：2033年12月期の売上1,000億円達成時には株価テンバガー化も、配当利回り4%超も魅力《YS》

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