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出来高変化率ランキング（10時台）～enish、テラスカイなどがランクイン
*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～enish、テラスカイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月4日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3667＞ enish 12485700 50693.92 247.67% 0.0967%
＜3915＞ テラスカイ 4269300 3128343.8 142.63% 0.1303%
＜2763＞ エフティG 105300 33683.84 130.4% 0.0329%
＜2730＞ エディオン 972800 801877.06 116.05% 0.0724%
＜2247＞ iF500H無 31768 26435.461 98.96% -0.0087%
＜6217＞ 津田駒 380100 248210.36 91.1% -0.041%
＜5572＞ リッジアイ 598800 828311.12 77.72% 0.0929%
＜2249＞ iF500Wベ 3249 17823.405 68.99% 0.0172%
＜2962＞ テクニスコ 343900 191616.14 66.56% -0.0067%
＜2338＞ クオンタムS 2924100 332303.06 56.5% 0.1206%
＜6721＞ ウインテスト 2065800 94435.56 52.86% 0.1234%
＜1488＞ iFJリート 365736 320135.998 51.07% -0.0032%
＜1563＞ グロース・コア 46646 74476.271 41.26% -0.0328%
＜6742＞ 京三製 308700 155738.6 39.89% 0.0726%
＜8057＞ 内田洋 336400 404108.3 36.63% -0.0025%
＜6656＞ インスペック 1153300 905924.86 35.04% 0.1637%
＜6634＞ JNG 151300 7029.04 33.53% -0.0483%
＜4833＞ Defコンサル 841700 31484.98 30.53% 0.0833%
＜4022＞ ラサ工 3679700 6255663 26.67% -0.029%
＜1660＞ MXS高利J 4795 58721.679 21.04% -0.0014%
<2334> イオレ 4627200 2128840.82 19.53% 0.1133%
<2640> GXゲームアニ 14011 47091.633 17.21% -0.0116%
<7354> DmMiX 240900 56960.06 11.83% 0.0611%
<6036> KeePer技 305600 716587.6 11.07% 0.0928%
<6315> TOWA 4598000 11937390.62 11.06% 0.0733%
<6276> シリウスV 75000 20235.48 10.15% -0.0171%
<6323> ローツェ 1867200 7003804.32 7.95% 0.0317%
<1311> NFTPX30 28991 142760.691 7.64% -0.009%
<5204> 石塚硝 14800 33798.38 4.96% -0.0106%
<5310> 東洋炭素 127100 1131511.2 1.21% 0.0535%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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