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出来高変化率ランキング（10時台）～enish、テラスカイなどがランクイン

2026年6月4日 10:40

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記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～enish、テラスカイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月4日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3667＞ enish　　　　 12485700 　50693.92　 247.67% 0.0967%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　4269300 　3128343.8　 142.63% 0.1303%
＜2763＞ エフティG　　　　　105300 　33683.84　 130.4% 0.0329%
＜2730＞ エディオン　　　　　972800 　801877.06　 116.05% 0.0724%
＜2247＞ iF500H無　　　31768 　26435.461　 98.96% -0.0087%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　380100 　248210.36　 91.1% -0.041%
＜5572＞ リッジアイ　　　　　598800 　828311.12　 77.72% 0.0929%
＜2249＞ iF500Wベ　　　3249 　17823.405　 68.99% 0.0172%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　343900 　191616.14　 66.56% -0.0067%
＜2338＞ クオンタムS　　　　2924100 　332303.06　 56.5% 0.1206%
＜6721＞ ウインテスト　　　　2065800 　94435.56　 52.86% 0.1234%
＜1488＞ iFJリート　　　　365736 　320135.998　 51.07% -0.0032%
＜1563＞ グロース・コア　　　46646 　74476.271　 41.26% -0.0328%
＜6742＞ 京三製　　　　　　　308700 　155738.6　 39.89% 0.0726%
＜8057＞ 内田洋　　　　　　　336400 　404108.3　 36.63% -0.0025%
＜6656＞ インスペック　　　　1153300 　905924.86　 35.04% 0.1637%
＜6634＞ JNG　　　　　　　151300 　7029.04　 33.53% -0.0483%
＜4833＞ Defコンサル　　　841700 　31484.98　 30.53% 0.0833%
＜4022＞ ラサ工　　　　　　　3679700 　6255663　 26.67% -0.029%
＜1660＞ MXS高利J　　　　4795 　58721.679　 21.04% -0.0014%
<2334> イオレ　　　　　　　4627200 　2128840.82　 19.53% 0.1133%
<2640> GXゲームアニ　　　14011 　47091.633　 17.21% -0.0116%
<7354> DmMiX　　　　　240900 　56960.06　 11.83% 0.0611%
<6036> KeePer技　　　305600 　716587.6　 11.07% 0.0928%
<6315> TOWA　　　　　　4598000 　11937390.62　 11.06% 0.0733%
<6276> シリウスV　　　　　75000 　20235.48　 10.15% -0.0171%
<6323> ローツェ　　　　　　1867200 　7003804.32　 7.95% 0.0317%
<1311> NFTPX30　　　28991 　142760.691　 7.64% -0.009%
<5204> 石塚硝　　　　　　　14800 　33798.38　 4.96% -0.0106%
<5310> 東洋炭素　　　　　　127100 　1131511.2　 1.21% 0.0535%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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