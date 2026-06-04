*10:39JST ソルクシーズ：13子会社を束ねる金融系Sier、宇宙防衛・SaaSへもビジネス展開

ソルクシーズ＜4284＞は、銀行・証券・クレジットといった金融機関向けシステム開発を本体の主力としつつ、13の子会社群によりインフラ構築からアプリケーション開発、組込開発、SaaS型サービスまでを一気通貫で提供する独立系の情報サービス企業である。事業セグメントはソフトウェア開発（前期売上高構成比73.5％）、コンサルティング（同9.0％）、ソリューション（同17.5％）の3つで構成され、顧客属性別では金融向けが54.7％、産業向けが41.5％と、金融偏重ではなく産業向けも4割超を占める分散型のポートフォリオが特徴となっている。本体は金融系の基幹システム領域に強みを持つ一方、グループ各社はそれぞれ航空・宇宙・防衛、組込・センサー、品質コンサルティング、SaaSなどの専門領域でオンリーワンのポジションを築いており、同社規模で13子会社体制を敷くIT企業は珍しい構造となっている。

直近の取り組みとしては、グループ各社の専門性を軸に高付加価値領域への展開が進んでいる。連結子会社のイー・アイ・ソルは航空・宇宙・防衛分野を主戦場とし、センサー・無線の組込開発を強みとする。米系計測機器大手であるNI社（ナショナルインスツルメンツ）のゴールドパートナーとなっている。同社の売上規模は約12億円、グループ全体の約7％を占める水準にあり、防衛予算の拡大基調を背景に中長期での伸長余地が意識されるポジションとなっている。加えて、グループ会社のエクスモーション＜4394＞も足元で大きく業績に貢献するなど、子会社群の成長が連結を底上げする構造が鮮明になっている。

同社の強みは、第一に、本体の金融系SIで培ったインフラ構築から業務システム開発までを一気通貫で担える総合力である。銀行・証券・クレジット業界における長年の取引関係と、基幹システムを支える実装力は参入障壁が高く、安定した収益基盤となっている。金融向けの取引形態は直接取引が約4割、日立・富士通といった大手SIer経由が約6割で、両ルートを併用することで案件母数と安定性を確保している。第二に、13社に及ぶグループ会社それぞれが固有の専門領域を持つ「オンリーワン子会社群」のポジションである。航空・宇宙・防衛分野のイー・アイ・ソル、組込・センサー領域、品質コンサルティング、SaaSサービスなど、いずれもニッチに特化しつつグループシナジーを発揮できる体制となっており、同規模の独立系SIerでは類を見ない多角化が差別化要因となる。第三に、SIビジネスとストックビジネスの両輪戦略である。フロー型の受託開発に偏らず、SaaS等のストック収益が利益面で確実に下支えする構造が出来上がっている。

業績面では、2025年12月期第1四半期の売上高は43.71億円（前期比4.4％増）、営業利益は3.23億円（同1.3％増）で着地した。生成 AI 活用需要や DX 需要を中心に、IT 投資は堅調に推移しており、全セグメントにおいて第 1 四半期の売上高は過去最高を更新した。ソフトウェア事業は、機器販売の大型案件の剥落があったが、子会社群各社が堅調に推移。また、ソリューション事業を中心に、特にエッジコンピューティング系（組込系）の航空・宇宙・防衛関連の開発需要の取り込みが牽引したようだ。通期計画は、売上高180億円（前期比3.7％増）、営業利益16億円（同14.5％増）を見込んでいる。前期上半期に計上した官公庁系の大型案件の剥落により、利益面はわずかに上半期が弱く、下期偏重となる見込みとなっているが、概ね上半期・下半期で大きな比重の偏りは出ない想定となっている。

市場環境を俯瞰すると、金融機関のIT投資は銀行・証券・クレジット・保険などで継続的なDX需要が見込まれ、基幹システム刷新、クラウド移行、セキュリティ強化、生成AI活用、各種規制対応など投資テーマは幅広い。同社は本体で金融系の強みを持つことから、こうした需要をまとまった形で取り込みやすい立ち位置にある。一方で、産業向けも顧客属性の4割超を占め、通信や官公庁といった分野では時期ごとに濃淡があるものの、メーカーからの案件が継続して同社の強みにつながっている。もっとも、AIの普及はアプリケーション開発や運用保守の一部で価格競争や省人化圧力を高める可能性があり、業界全体としてはリスク要因となり得る。同社はこれを正面から機会として捉えており、2年前から全社で生成AI活用環境を整備、事務職にもLLMの知識を浸透させ、開発プロジェクトでも一部で生成AIを使った開発に着手している。今後は社内横展開を進めて生産性向上につなげる方針で、AIを脅威ではなく開発の一つのツールとして取り込む姿勢が鮮明である。メーカー側からもLLMを活用して効率を上げたいという要望が寄せられているとされ、需要側・供給側の双方向で生成AIを業務に組み込む流れが本格化しているといえよう。

中期的な成長戦略としては、ローリングで策定する中期経営計画において、2027年12月期に経常利益率10％超の達成を掲げている。成長ドライバーは大きく3点で、まず金融向けDX需要の継続的な取り込み、次に航空・宇宙・防衛をはじめとする産業向け高付加価値領域の拡大、そしてストックビジネスのさらなる比率引き上げである。航空・宇宙・防衛など、先進領域の受注に加えて、とりわけハイライトとして同社が強調するのが、SaaS型ファイル共有サービス「Fleekdrive」である。ファイル共有は企業活動に絶対に必要なインフラとなっており、止まることが許されない領域で安定したストック収益を生み出している点で、同社のストック化戦略における中核ピースに位置付けられている。結果的に、SIビジネス収益とFleekdriveやIoTソリューション等のストックビジネスの両輪を、営業利益額で50:50の比率を目指している。

資本配分の面では、ネットキャッシュを有する財務基盤を背景にM&Aを検討しており、領域としては人材獲得型、もしくは自社にないサービス・プロダクトを保有する企業を主軸に据える方針である。グループに新たな専門領域を加え、13子会社体制を一段と厚みのあるものにしていく構図となろう。

株主還元については、安定した株主還元の実施を継続する姿勢を掲げている。配当利回り3％代で推移するなか、本体の収益安定性と子会社群の成長、ネットキャッシュを有する財務基盤を背景に、機動的な還元と成長投資の両立が見込まれる。IR面では東証からのIR部門強化要請も追い風となり、個人投資家向け説明会の継続をはじめ、機関投資家との対話強化も今後の課題として意識されている状況にある。総じて、ソルクシーズは金融系SIの安定収益を土台に、航空・宇宙・防衛、組込・センサー、SaaSといった多様な専門領域を13子会社で束ねる独立系IT企業として、国内では稀有な存在となっている。中長期ではFleekdriveを中心としたSaaSの積み上げ、防衛・宇宙関連の伸長、生成AI活用による生産性改善が、27年12月期経常利益率10％超という中計目標を支えるシナリオとなる。多角化された独立系SIerとしての厚みと中期計画の進捗には、再評価余地を含めて注目しておきたい。《YS》