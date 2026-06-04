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出来高変化率ランキング（9時台）～KeePer技、リッジアイなどがランクイン

2026年6月4日 09:52

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記事提供元：フィスコ

*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～KeePer技、リッジアイなどがランクイン
キーパー技研＜6036＞がランクイン（9時36分時点）。急伸。前日取引終了後に、5月
の月次速報を発表している。専門店を展開する「キーパーラボ運営事業」の既存店
売上高は前年同月比42.5％増。4月の同4.2％減から大幅増に転じた。ゴールデンウ
ィーク前に新車の納車が急増したことに加え、花粉・黄砂の影響で洗車の需要が高
まったことなどから売上が拡大した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月4日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3667＞ enish　　　　 11649300 　50693.92　 241.01% 0.0645%
＜6081＞ アライドアーキ　　　986800 　86407.2　 130.44% 0.0471%
＜2763＞ エフティG　　　　　87800 　33683.84　 107.73% 0.029%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　3216800 　3128343.8　 107.14% 0.127%
＜2247＞ iF500H無　　　30780 　26435.461　 95.18% -0.0096%
＜2730＞ エディオン　　　　　727000 　801877.06　 81.98% 0.0475%
＜2249＞ iF500Wベ　　　3202 　17823.405　 67.54% 0.0191%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　264000 　248210.36　 54.07% 0.1055%
＜5572＞ リッジアイ　　　　　371100 　828311.12　 25.6% 0.2035%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　224400 　191616.14　 24.15% 0.0816%
＜4833＞ Defコンサル　　　781600 　31484.98　 23.41% 0.0625%
＜1563＞ グロース・コア　　　37563 　74476.271　 20.62% -0.0405%
＜1660＞ MXS高利J　　　　4678 　58721.679　 18.79% -0.0071%
＜8057＞ 内田洋　　　　　　　275700 　404108.3　 17.81% -0.0095%
＜1488＞ iFJリート　　　　253315 　320135.998　 15.29% -0.006%
＜1311＞ NFTPX30　　　28333 　142760.691　 5.71% -0.0095%
＜180A＞ GX超長米　　　　　4810 　1636.19　 -0.78% 0.0003%
＜6742＞ 京三製　　　　　　　188600 　155738.6　 -5.02% 0.0583%
＜5204＞ 石塚硝　　　　　　　12700 　33798.38　 -7.08% -0.0113%
<6656> インスペック　　　　710400 　905924.86　 -8.74% 0.0053%
<2556> OneJリート　　　42830 　79501.625　 -9.06% -0.0079%
<7354> DmMiX　　　　　185900 　56960.06　 -9.4% 0.0467%
<6323> ローツェ　　　　　　1486300 　7003804.32　 -9.67% 0.04%
<1655> iS500米　　　　1087900 　1133499.597　 -9.81% -0.0095%
<2640> GXゲームアニ　　　9897 　47091.633　 -11.07% -0.013%
＜6036＞ KeePer技　　　231100 　716587.6　 -11.18% 0.0715%
<2334> イオレ　　　　　　　3078600 　2128840.82　 -14.24% 0.0985%
<1356> TPXベア2　　　　8310750 　1100798.289　 -15.04% 0.0193%
<5310> 東洋炭素　　　　　　102200 　1131511.2　 -15.26% 0.0691%
<523A> セイワHD　　　　　146200 　379487.7　 -18.25% -0.0591%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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