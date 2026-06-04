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出来高変化率ランキング（9時台）～KeePer技、リッジアイなどがランクイン
*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～KeePer技、リッジアイなどがランクイン
キーパー技研＜6036＞がランクイン（9時36分時点）。急伸。前日取引終了後に、5月
の月次速報を発表している。専門店を展開する「キーパーラボ運営事業」の既存店
売上高は前年同月比42.5％増。4月の同4.2％減から大幅増に転じた。ゴールデンウ
ィーク前に新車の納車が急増したことに加え、花粉・黄砂の影響で洗車の需要が高
まったことなどから売上が拡大した。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月4日 9:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3667＞ enish 11649300 50693.92 241.01% 0.0645%
＜6081＞ アライドアーキ 986800 86407.2 130.44% 0.0471%
＜2763＞ エフティG 87800 33683.84 107.73% 0.029%
＜3915＞ テラスカイ 3216800 3128343.8 107.14% 0.127%
＜2247＞ iF500H無 30780 26435.461 95.18% -0.0096%
＜2730＞ エディオン 727000 801877.06 81.98% 0.0475%
＜2249＞ iF500Wベ 3202 17823.405 67.54% 0.0191%
＜6217＞ 津田駒 264000 248210.36 54.07% 0.1055%
＜5572＞ リッジアイ 371100 828311.12 25.6% 0.2035%
＜2962＞ テクニスコ 224400 191616.14 24.15% 0.0816%
＜4833＞ Defコンサル 781600 31484.98 23.41% 0.0625%
＜1563＞ グロース・コア 37563 74476.271 20.62% -0.0405%
＜1660＞ MXS高利J 4678 58721.679 18.79% -0.0071%
＜8057＞ 内田洋 275700 404108.3 17.81% -0.0095%
＜1488＞ iFJリート 253315 320135.998 15.29% -0.006%
＜1311＞ NFTPX30 28333 142760.691 5.71% -0.0095%
＜180A＞ GX超長米 4810 1636.19 -0.78% 0.0003%
＜6742＞ 京三製 188600 155738.6 -5.02% 0.0583%
＜5204＞ 石塚硝 12700 33798.38 -7.08% -0.0113%
<6656> インスペック 710400 905924.86 -8.74% 0.0053%
<2556> OneJリート 42830 79501.625 -9.06% -0.0079%
<7354> DmMiX 185900 56960.06 -9.4% 0.0467%
<6323> ローツェ 1486300 7003804.32 -9.67% 0.04%
<1655> iS500米 1087900 1133499.597 -9.81% -0.0095%
<2640> GXゲームアニ 9897 47091.633 -11.07% -0.013%
＜6036＞ KeePer技 231100 716587.6 -11.18% 0.0715%
<2334> イオレ 3078600 2128840.82 -14.24% 0.0985%
<1356> TPXベア2 8310750 1100798.289 -15.04% 0.0193%
<5310> 東洋炭素 102200 1131511.2 -15.26% 0.0691%
<523A> セイワHD 146200 379487.7 -18.25% -0.0591%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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