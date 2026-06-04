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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比700円高の68240円
*09:14JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比700円高の68240円
ADR（米国預託証券）の日本株は、シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比700円高の68240円。ADR市場では、対東証比較（1ドル159.94円換算）で、信越化学工業＜4063＞、リクルートHD＜6098＞、ダイキン工業＜6367＞などが下落し、全般売り優勢。
米国株式市場は反落。ダウ平均は620.72ドル安の50687.07ドル、ナスダックは239.92ポイント安の26853.98で取引を終了した。対イラン衝突激化で和平合意期待が後退し、寄り付き後、下落。トランプ政権があらたに計60に及ぶ貿易相手国・地域からの輸入品に少なくとも10％の関税を課す案を提示したことも懸念材料になった。イスラエル首相が必要とあれば再攻撃の可能性に言及したため原油価格が上昇、金利先高観に相場は終日軟調に推移。終盤にかけ一段を売られ、終了した。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円81銭から160円06銭まで上昇し、引けた。
米5月ADP雇用統計やISM非製造業景況指数が予想を上回ったほか、米イラン戦争長期化を警戒した原油高、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)で物価上昇が報告され利上げ観測が強まりドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1617ドルから1.1595ドルまで下落し、引けた
NY原油先物7月限は続伸（NYMEX原油7月限終値：96.20 ↑2.44）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋2.44ドル（＋2.60％）の96.20ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（3日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9433 (KDDIY) 関西電力 7.79 2492 134.5
5.71
9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2719 143
5.55
8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3839 198
5.44
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4929 224
4.76
「ADR下落率上位5銘柄」（3日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2175 -255.5 -1
0.51
8750 (DLICY) 東京海上HD 42.01 6719 -379 -
5.34
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10396 -524 -
4.80
6594 (NJDCY) 日本電産 4.30 2751 -108 -
3.78
■そのたADR（3日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2175 -255.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.14 0.07 5710 -
9
8035 (TOELY) 住友商事 42.52 -0.50 6801 -4
1
6758 (SONY.N) TDK 24.66 0.29 3944 -
6
9432 (NTTYY) KDDI 16.86 0.21 2697 -9.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.89 -0.07 924 9.
6
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.84 0.55 5252 -1
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 26.20 -1.18 8381 6
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -11.97 4929 22
4
4063 (SHECY) 信越化学工業 24.21 0.74 7744 -6
2
8001 (ITOCY) 丸紅 308.55 -1.63 4935 -5
8
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.46 0.18 7565 -6
8
8031 (MITSY) 東京エレク 187.00 14.74 59818 -108
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10396 -52
4
4568 (DSNKY) 第一三共 15.38 -0.79 2460 -5
7
9433 (KDDIY) 関西電力 7.79 0.11 2492 134.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.51 -0.17 920 -938.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.50 -1.10 1466 -12.
5
7267 (HMC.N) スズキ 47.06 -1.33 1882 -8.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.02 -0.17 6084 -2
8
6902 (DNZOY) ファナック 24.82 0.68 7939 -3
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.14 -0.66 7402 -2
1
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.71 0.01 2193 -2
2
8411 (MFG.N) オリックス 39.25 0.44 6278 -2
2
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.74 0.46 23575 -22
0
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.03 -0.15 4808 6
0
7741 (HOCPY) キヤノン 27.58 0.28 4411 -2
2
6503 (MIELY) 三菱電機 75.41 -1.02 6031 -5
4
6981 (MRAAY) 日東電工 19.29 0.03 3085 -2
4
7751 (CAJPY) 任天堂 11.43 -0.07 7312 -14
5
6273 (SMCAY) SMC 19.95 -0.20 63816 -18
4
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.48 -0.17 358 0.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 43.30 2.20 69254 54
4
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.70 0.05 1871 -16.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.96 -0.17 4952 -2
7
6702 (FJTSY) 富士通 21.95 -0.96 3511 -6
5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.78 0.10 3448 -
9
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.08 -1.41 2092 -3
3
8002 (MARUY) 三井物産 628.10 -11.85 5023 -3
6
6723 (RNECY) ルネサス 14.98 0.59 4792 -3
2
6954 (FANUY) 京セラ 24.33 1.18 3891 7
8
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.44 -0.02 1635 -1
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 24.52 -0.44 3922 -3
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 44.02 2.85 7041 -7
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.78 0.26 3448 -3
1
6594 (NJDCY) 日本電産 4.30 0.05 2751 -10
8
6857 (ATEYY) シスメックス 9.14 0.16 1462 -10.
5
4543 (TRUMY) テルモ 14.18 0.08 2268 -1
1
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.55 0.02 1527 -5.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.94円換
算）《AN》
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