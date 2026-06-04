*08:39JST 米国株式市場は反落、関税や中東リスクが再燃

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）

JUN3

Ｏ 67430（ドル建て）

Ｈ 68790

Ｌ 66875

Ｃ 68245 大証比+705（イブニング比+5）

Vol 5145



JUN3

Ｏ 67410（円建て）

Ｈ 68795

Ｌ 66875

Ｃ 68240 大証比+700（イブニング比+0）

Vol 28677

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.94円換算）で、信越化学工業＜4063＞、リク

ルートHD＜6098＞、ダイキン工業＜6367＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2175 -255.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.14 0.07 5710 -

9

8035 (TOELY) 住友商事 42.52 -0.50 6801 -4

1

6758 (SONY.N) TDK 24.66 0.29 3944 -

6

9432 (NTTYY) KDDI 16.86 0.21 2697 -9.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.89 -0.07 924 9.

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.84 0.55 5252 -1

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 26.20 -1.18 8381 6

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -11.97 4929 22

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 24.21 0.74 7744 -6

2

8001 (ITOCY) 丸紅 308.55 -1.63 4935 -5

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.46 0.18 7565 -6

8

8031 (MITSY) 東京エレク 187.00 14.74 59818 -108

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10396 -52

4

4568 (DSNKY) 第一三共 15.38 -0.79 2460 -5

7

9433 (KDDIY) 関西電力 7.79 0.11 2492 134.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.51 -0.17 920 -938.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.50 -1.10 1466 -12.

5

7267 (HMC.N) スズキ 47.06 -1.33 1882 -8.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.02 -0.17 6084 -2

8

6902 (DNZOY) ファナック 24.82 0.68 7939 -3

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.14 -0.66 7402 -2

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.71 0.01 2193 -2

2

8411 (MFG.N) オリックス 39.25 0.44 6278 -2

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.74 0.46 23575 -22

0

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.03 -0.15 4808 6

0

7741 (HOCPY) キヤノン 27.58 0.28 4411 -2

2

6503 (MIELY) 三菱電機 75.41 -1.02 6031 -5

4

6981 (MRAAY) 日東電工 19.29 0.03 3085 -2

4

7751 (CAJPY) 任天堂 11.43 -0.07 7312 -14

5

6273 (SMCAY) SMC 19.95 -0.20 63816 -18

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.48 -0.17 358 0.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 43.30 2.20 69254 54

4

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.70 0.05 1871 -16.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 30.96 -0.17 4952 -2

7

6702 (FJTSY) 富士通 21.95 -0.96 3511 -6

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.78 0.10 3448 -

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.08 -1.41 2092 -3

3

8002 (MARUY) 三井物産 628.10 -11.85 5023 -3

6

6723 (RNECY) ルネサス 14.98 0.59 4792 -3

2

6954 (FANUY) 京セラ 24.33 1.18 3891 7

8

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.44 -0.02 1635 -1

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.52 -0.44 3922 -3

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 44.02 2.85 7041 -7

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.78 0.26 3448 -3

1

6594 (NJDCY) 日本電産 4.30 0.05 2751 -10

8

6857 (ATEYY) シスメックス 9.14 0.16 1462 -10.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.18 0.08 2268 -1

1

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.55 0.02 1527 -5.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.94円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9433 (KDDIY) 関西電力 7.79 2492 134.5

5.71

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2719 143

5.55

8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3839 198

5.44

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4929 224

4.76

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2175 -255.5 -1

0.51

8750 (DLICY) 東京海上HD 42.01 6719 -379 -

5.34

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10396 -524 -

4.80

6594 (NJDCY) 日本電産 4.30 2751 -108 -

3.78



「米国株式市場概況」（3日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50687.07 前日比：-620.72

始値：51220.92 高値：51220.92 安値：50687.07

年初来高値：51307.79 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26853.98 前日比：-239.92

始値：27092.85 高値：27130.88 安値：26769.16

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7553.68 前日比：-56.10

始値：7605.31 高値：7605.35 安値：7551.22

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.996％ 米10年国債 4.498％

米国株式市場は反落。ダウ平均は620.72ドル安の50687.07ドル、ナスダックは239.9

2ポイント安の26853.98で取引を終了した。

対イラン衝突激化で和平合意期待が後退し、寄り付き後、下落。トランプ政権があ

らたに計60に及ぶ貿易相手国・地域からの輸入品に少なくとも10％の関税を課す案

を提示したことも懸念材料になった。イスラエル首相が必要とあれば再攻撃の可能

性に言及したため原油価格が上昇、金利先高観に相場は終日軟調に推移。終盤にか

け一段を売られ、終了した。セクター別では食・生活必需品小売やエネルギーが上

昇した一方、電気通信サービスが下落。

百貨店のメーシーズ（M）は通期の調整後1株当たり利益見通しを引き上げ、上昇。

ディスカウント小売のウォルマート（WMT）はアナリストの投資判断引き上げで上昇

した。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）はカンフ

ァレンスで、メッセンジャーやインスタグラムなどを通じ顧客対応する「人工知能

（AI）ビジネスエージェント」を発表し、上昇。化粧品小売りのアルタ・ビューテ

ィ（ULTA）は業績見通し下方修正が嫌気され、下落した。

半導体のブロードコム（AVGO）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が

予想を上回ったが、見通しが冴えず、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》