安藤ハザマ、大開孔RC基礎梁向け新工法を開発、性能証明を取得

■特殊金物を使わず従来同様の材料・手順で施工、梁せいを開孔直径の2.4倍以上に低減

安藤ハザマ<1719>(東証プライム)は6月3日、大開孔を有するRC基礎梁の合理化に有効な補強工法「安藤ハザマ SMART基礎梁工法」を開発し、一般財団法人日本建築総合試験所の建築技術性能証明(GBRC性能証明 第26-02号)を4月30日付で取得したと発表した。同工法は、現場打設コンクリートによる基礎梁に加え、同社が開発した「PCaパラレル基礎梁工法」にも適用できる。

基礎梁の中央付近には人通用の円形貫通孔が設けられることが多く、従来は梁せいを慣用的に開孔直径の3倍以上としてきた。同工法は特殊な補強金物や特殊加工鉄筋を用いず、従来工法と同様の材料・手順で施工できる点が特徴。梁せいを開孔直径の3倍以上から2.4倍以上に低減でき、直径600mmの開孔では梁せいを1,800mm以上から1,440mm以上へ、最大360mm低減できる。

同工法により、現場打設コンクリートによる基礎梁では、コンクリート打設量と基礎の掘削土量を低減し、地下躯体工事費を従来工法に比べて4%程度削減できる。PCaパラレル基礎梁工法への適用では、現場作業人員を約40%削減できることを確認した。木製枠材や掘削土量の削減に加え、低炭素型コンクリートの使用によりCO2削減にもつながる。同社は今後、基礎工事の生産性向上と環境負荷低減に取り組む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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