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前日に動いた銘柄 part2地盤ネットHD、データセク、リッジアイなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2地盤ネットHD、データセク、リッジアイなど
銘柄名<コード>3日終値⇒前日比
JX金属＜5016＞ 3869 +240
AI・半導体関連株高で。
ソシオネクスト＜6526＞ 3020 +172
半導体株上昇に追随。
日本取引所グループ＜8697＞ 2133 +180
株式市場の活況なども追い風。
松屋＜8237＞ 1495 -134
月次受けた2日急騰の反動で。
SHIFT＜3697＞ 694.7 -96.6
大和証券では投資判断2段階格下げ。
TIS＜3626＞ 3334 -275
岡三証券では投資判断を格下げ。
レノバ＜9519＞ 1023 -87
連日の株安に処分売り急がれる。
LINE ヤフー＜4689＞ 409.4 -15.1
情報サービスセクター軟化の中で買い残も重し。
IHI＜7013＞ 2486.5 -102
JAXAから競争参加資格停止処分で。
Sansan＜4443＞ 1652 -110
2日の米国市場ではSaaS関連が軟化。
大塚HD＜4578＞ 11095 -220
3日は医薬品セクターが業種別下落率トップに。
堺化学工業＜4078＞ 5910 -470
2日はMLCC関連株安の中で逆行高。
東宝＜9602＞ 1218 -52.5
映画料金改定で2日大幅高も。
関電工＜1942＞ 5802 -265
年初からの節目水準の攻防へ。
さいか屋＜8254＞ 290 +80
保有不動産の潜在価値顕在化などへの取り組みを公表。
Bitcoin Japan＜8105＞ 356 +80
スペースX関連として上値追い続く。
ジェイ・イー・ティ＜6228＞ 738 +100
半導体株高につれ高。
地盤ネットHD＜6072＞ 1874 +274
永井崇久氏が株主に浮上で。
バーチャレク＜6193＞ 996 +31
伊藤ハム米久プラントの基幹拠点に
最適化AI搭載クラウド型生産スケジューラを提供。
ユニネク＜3566＞ 928 +37
5月の売上高37.2％増。4月の42.0％増に続き高い伸び。
サイバーダイン<7779> 304 +14
米ベンチャーキャピタルと戦略的業務提携すると発表し2日人気化。
3日は売り買い交錯。
モイ<5031> 547 +80
2日まで5日続落で押し目買い誘う。
QDレーザ<6613> 2600 -140
TDK<6762>と光学エンジンで事業協力し特別利益を計上すると発表し
2日買われる。3日は反動安。
データセク<3905> 5060 +700
オアシスマネジメントが大株主に浮上。
アーキテクツSJ<6085> 248 -34
2日急落の売り地合いが継続。
ラクオリア創薬<4579> 501 -13
理化学研究所と共同研究契約。上昇して始まるが買い続かず。
ジーニー<6562> 888 -91
引き続き26年3月期業績の訂正・下方修正を嫌気。
リッジアイ<5572> 3390 +439
SBIグループとAnthropicによるAIトランスフォーメーションを
推進すると発表し2日ストップ高。3日も買い優勢。《CS》
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