*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2地盤ネットHD、データセク、リッジアイなど

銘柄名<コード>3日終値⇒前日比

JX金属＜5016＞ 3869 +240

AI・半導体関連株高で。

ソシオネクスト＜6526＞ 3020 +172

半導体株上昇に追随。

日本取引所グループ＜8697＞ 2133 +180

株式市場の活況なども追い風。

松屋＜8237＞ 1495 -134

月次受けた2日急騰の反動で。

SHIFT＜3697＞ 694.7 -96.6

大和証券では投資判断2段階格下げ。

TIS＜3626＞ 3334 -275

岡三証券では投資判断を格下げ。

レノバ＜9519＞ 1023 -87

連日の株安に処分売り急がれる。

LINE ヤフー＜4689＞ 409.4 -15.1

情報サービスセクター軟化の中で買い残も重し。

IHI＜7013＞ 2486.5 -102

JAXAから競争参加資格停止処分で。

Sansan＜4443＞ 1652 -110

2日の米国市場ではSaaS関連が軟化。

大塚HD＜4578＞ 11095 -220

3日は医薬品セクターが業種別下落率トップに。

堺化学工業＜4078＞ 5910 -470

2日はMLCC関連株安の中で逆行高。

東宝＜9602＞ 1218 -52.5

映画料金改定で2日大幅高も。

関電工＜1942＞ 5802 -265

年初からの節目水準の攻防へ。

さいか屋＜8254＞ 290 +80

保有不動産の潜在価値顕在化などへの取り組みを公表。

Bitcoin Japan＜8105＞ 356 +80

スペースX関連として上値追い続く。

ジェイ・イー・ティ＜6228＞ 738 +100

半導体株高につれ高。

地盤ネットHD＜6072＞ 1874 +274

永井崇久氏が株主に浮上で。

バーチャレク＜6193＞ 996 +31

伊藤ハム米久プラントの基幹拠点に

最適化AI搭載クラウド型生産スケジューラを提供。

ユニネク＜3566＞ 928 +37

5月の売上高37.2％増。4月の42.0％増に続き高い伸び。

サイバーダイン<7779> 304 +14

米ベンチャーキャピタルと戦略的業務提携すると発表し2日人気化。

3日は売り買い交錯。

モイ<5031> 547 +80

2日まで5日続落で押し目買い誘う。

QDレーザ<6613> 2600 -140

TDK<6762>と光学エンジンで事業協力し特別利益を計上すると発表し

2日買われる。3日は反動安。

データセク<3905> 5060 +700

オアシスマネジメントが大株主に浮上。

アーキテクツSJ<6085> 248 -34

2日急落の売り地合いが継続。

ラクオリア創薬<4579> 501 -13

理化学研究所と共同研究契約。上昇して始まるが買い続かず。

ジーニー<6562> 888 -91

引き続き26年3月期業績の訂正・下方修正を嫌気。

リッジアイ<5572> 3390 +439

SBIグループとAnthropicによるAIトランスフォーメーションを

推進すると発表し2日ストップ高。3日も買い優勢。《CS》