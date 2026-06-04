パワーエックス、東証プライム市場への変更申請準備を決議

■申請日や承認日は未定、要件未達の場合は認められない可能性も

パワーエックス<485A>(東証グロース)は6月3日、東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備を行うことを発表した。同日開催の執行役会で決議したもので、中長期での成長と企業価値のさらなる向上を目指す。

同社は現在、東証グロース市場に上場している。今回の決定は、プライム市場への変更申請を視野に入れた準備段階の位置付けであり、現時点で変更申請日や承認日は未定としている。

一方で、同社は不確定な要素も含まれるとしており、変更申請に向けた準備を中止する可能性があると説明した。また、東京証券取引所の承認を受けられるかどうかについても、変更要件が満たされない場合には認められない可能性がある。今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかに公表する方針。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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