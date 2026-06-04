*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東京エレクトロン、SCREEN、武蔵精密工業など

銘柄名<コード>3日終値⇒前日比

ABCマート＜2670＞ 2658.5 +118

5月の国内既存店売上高8.8％増。4月の5.3％増から伸び率拡大。

CIJ＜4826＞ 515 +27

26年6月期業績と配当予想を上方修正。

神島化学工業＜4026＞ 2008 +136

26年4月期業績見込みを上方修正。

アンドST＜2685＞ 3425 +195

アダストリアの5月の既存店売上高6.1％増。4月の2.9％増から伸び率拡大。

トレードワークス＜3997＞ 400 +21

分散型データ基盤および「D-DMC」構想を推進する

DiscoverFeedと新規事業で基本合意。

ダイサン＜4750＞ 545 -24

26年4月期営業利益が27.5％減。従来予想の13.3％増を下回り減益着地。

ラサ工業＜4022＞ 2653 +500

高値更新も意識で買い殺到。

日本電波工業＜6779＞ 4185 +700

2日大幅反落からの押し目買い優勢。

テラスカイ＜3915＞ 3030 +501

DFTの計算速度を指数関数倍に向上させる量子アルゴリズム開発に成功。

武蔵精密工業＜7220＞ 9740 +1500

AI関連の中心格として値幅取りの動きも活発化。

SCREEN＜7735＞ 13345 +2030

みずほ証券や岡三証券が目標株価引き上げ。

オプトラン＜6235＞ 4160 +500

光関連銘柄も総じて人気化。

東京エレクトロン＜8035＞ 60900 +7190

米半導体株高の流れが国内関連銘柄に波及。

フジクラ＜5803＞ 5001 +427

AI関連株高の流れに乗る。

ローム＜6963＞ 5616 +466

2日も長い下ヒゲ残す展開で。

本田技研工業＜7267＞ 1496.5 +109.5

5月の米国販売好調なども材料視か。

ローツェ＜6323＞ 4216 +381

半導体製造装置株は総じて高い。

ニッパツ＜5991＞ 3930 +340

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

アステリア＜3853＞ 2226 +235

スペースX関連として期待感が続く。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4824 +369

半導体関連株高の流れで。

日鉄鉱業<1515> 2579 +242

銅市況の上昇など手掛かりに。

小松製作所<6301> 7112 +568

米キャタピラー上昇なども刺激。

パナソニックホールディングス<6752> 3916 +321

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 7987 +538

半導体製造装置の主力処が揃って上昇。

ニコン<7731> 2002 +178.5

半導体関連株として買いが向かう。

レーザーテック<6920> 41770 +2520

米SOX指数の大幅上昇で半導体関連が高い。

住友電気工業<5802> 13965 +950

UBS証券では目標株価を引き上げ。

ディスコ<6146> 68710 +4510

大手半導体株の一角として。《CS》