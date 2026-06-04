ブロンコビリー、創業者一族が従業員に株式贈与、一律100株で企業理念継承へ

■社員、パート・アルバイトの一部に一律100株、2022年から継続実施

ブロンコビリー<3091>(東証プライム・名証プレミア)は6月3日、同社創業者一族の竹市家が保有する同社普通株式の一部を従業員に贈与したと発表した。対象は、贈与日時点で継続して在籍する従業員の一部で、社員、パート・アルバイトに一律100株を贈与した。

贈与株式数は10,300株、贈与日は2026年6月3日。竹市家は2022年から、長年にわたり同社の発展に尽力してきた役員および従業員への感謝を示すとともに、創業の精神である企業理念を継承し、事業成長と企業価値向上への意欲を高める目的で株式贈与を実施している。

同取り組みは100,000株、1,000名を上限として進めており、2026年も新たに対象となった従業員に贈与した。今後も上限に至るまで継続的に実施する考えとしている。なお、同贈与に伴う主要株主および筆頭株主の異動はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

